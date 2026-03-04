Serie AGiornata 28 - domenica 8 marzo 2026Giornata 28 - dom 8 mar
1 - 2
1 - 2
Bologna-Verona 1-2: il gol di Rowe non basta, l'Hellas vince in rimonta
La squadra di Italiano cade in casa fermando a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato. Succede tutto nella ripresa: Rowe la sblocca girando in porta a fil di palo, il Verona la ribalta nel giro di 4’ con Frese (gran sinistro dal limite) e Bowie, che chiude un contropiede letale. L’Hellas stacca il Pisa in fondo alla classifica e torna a sperare nella salvezza