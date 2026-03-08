Offerte Sky
LEC2
CRE1
FIO0
PAR0
BOL1
VER2
GEN2
ROM1
MIL1
INT0
Milan-Inter: video, gol e highlights

I rossoneri si prendono il derby e accorciano a 7 i punti di ritardo dall'Inter a 10 giornate dalla fine del campionato. In avvio chance per Modric, doppio episodio tra il 34' e il 35': Mkhitaryan si divora il vantaggio, dall'altra parte la decide Estupiñan. Pericolosi Saelemaekers e Fofana, Dimarco sfiora l'1-1. Assalto finale senza fortuna dell'Inter, che cade dopo 8 vittorie e 15 gare utili di fila in Serie A ma protesta per un rigore non concesso al 95' (tocco col braccio di Ricci)

