Serie AGiornata 28 - domenica 8 marzo 2026Giornata 28 - dom 8 mar
Fine
Lecce
Pierotti S. 22'Stulic N. 38' (Rig.)
2 - 1
Cremonese
Bonazzoli F. 47'
Lecce
Pierotti S. 22'Stulic N. 38' (Rig.)
2 - 1 Cremonese
Bonazzoli F. 47'
Lecce-Cremonese 2-1, gol di Pierotti e Stulic nello scontro salvezza

Il Lecce vince lo scontro salvezza con la Cremonese e si allontana dalla zona retrocessione. Apre Pierotti, raddoppia Stulic su rigore assegnato dopo la revisione Var per un tocco di braccio di Bianchetti. All’intervallo Nicola toglie Vardy e inserisce Djuric, che impiega pochi secondi per fare la sponda di testa e mandare in gol Bonazzoli. Finale rovente: prima il possibile pari annullato a Payero per un tocco di mano, nel recupero la Cremonese recrimina per un rigore non assegnato

