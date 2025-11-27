Il Lecce vince lo scontro salvezza con la Cremonese e si allontana dalla zona retrocessione. Apre Pierotti, raddoppia Stulic su rigore assegnato dopo la revisione Var per un tocco di braccio di Bianchetti. All’intervallo Nicola toglie Vardy e inserisce Djuric, che impiega pochi secondi per fare la sponda di testa e mandare in gol Bonazzoli. Finale rovente: prima il possibile pari annullato a Payero per un tocco di mano, nel recupero la Cremonese recrimina per un rigore non assegnato

