La Juventus travolge 4-0 il Pisa e resta agganciata al treno per la Champions. Dopo un primo tempo senza gol, i bianconeri si scatenano nella ripresa: apre le marcature il colpo di testa di Cambiaso, poi Thuram ribadisce in rete dopo il palo colpito da Locatelli. Nel finale c'è gioia anche per Yildiz (destro incrociato) e Boga che, prima dello scadere, salta il portiere e cala il poker

