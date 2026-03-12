Como-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Sfida da Champions in programma al Sinigaglia: si affrontano Como e Roma. Perrone non è al meglio dopo la contusione rimediata contro il Cagliari e inizia dalla panchina, al suo posto c'è Sergi Roberto. In attacco Caqueret, Baturina e Paz. Gasperini schiera dal 1' El Shaarawy in coppia con Malen, sulle trequarti c'è Pellegrini. Ghilardi al posto dello squalificato Ndicka. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Da Cunha, Sergi Roberto, Valle; Caqueret, Baturina; Paz. All. Fabregas
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini
in evidenza
Donyell Malen ha segnato sei gol nelle sue prime otto presenze in questo torneo; solo cinque giocatori nella storia della Roma hanno realizzato più reti in una stagione di Serie A senza metterne a segno neanche uno nello stesso girone d'andata con questa maglia: Vincenzo Montella nel 2001/02 (13), Lorenzo Bettini nel 1953/54 (nove), Stephan El Shaarawy nel 2015/16 (otto), Cengiz Ünder nel 2017/18 (sette) e Dante Di Benedetti nel 1935/1936 (sette).
El Shaarawy: "Fisicamente sto meglio. Servirà una gara intensa"
Anche El Shaarawy è intervenuto su Sky prima del match: "Fisicamente sto molto meglio, ho avuto un infortunio abbastanza fastidioso. Mi alleno da qualche settimana con la squadra, sto bene. Da inizio anno mettiamo grande intensità nelle partite, a volte ci è mancato il gol ma sotto il punto di vista dell'impegno non possiamo rimproverarci niente. Oggi è una sfida decisiva in chiave classifica e dobbiamo essere pronti. Contro il Como ci vuole tanta attenzione, servirà una gara intensa a livello fisico e qualitativo".
Kempf: "Non pensiamo all'Europa, oggi vogliamo vincere"
Kempf su Sky prima del match: "La Roma è una grande squadra, ha buoni giocatori e un allenatore forte. Anche noi siamo una grande squadra e abbiamo la possibilità di batterli. Non pensiamo all'Europa, ma sempre alla partita successiva. Vogliamo vincere oggi e fare del nostro meglio fino alla fine della stagione".
Gara fondamentale per la corsa Champions
Grazie al successo di sabato sera in casa dell'Udinese, la Juventus ha scavalcato sia Como che Roma portandosi al 4° posto. I tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre impegnate al Sinigaglia
Con un gol, Nico Paz può diventare il primo giocatore capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A con il Como a partire da Stefano Borgonovo nel 1985/86 (10) - a quota nove centri con i lariani nel torneo in corso anche Tasos Douvikas. L'argentino è andato a segno nel suo primo incontro in campionato contro la Roma, nel dicembre 2024 proprio al Sinigaglia.
Solo Juventus (223) e Inter (218) hanno registrato più recuperi offensivi rispetto a Roma (215) e Como (191) in questa Serie A; in aggiunta, solo i nerazzurri (sei) hanno realizzato più centri rispetto al lariani (cinque) da queste situazioni di gioco.
Massara: "Una partita molto importante per la classifica"
Massara è intervenuto su Sky prima dell'inizio del match: "Indubbiamente è una partita molto importante per la classifica, i punti in palio pesano molto anche se il campionato è ancora lungo. L'impatto dei ricavi della Champions è molto grande e può aiutare, non rinunceremo mai a fare dei mercati coerenti con il prestigio del club grazie alla proprietà. Malen riesce a combinare bene con diversi calciatori e questo aiuta, evidentemente l'attacco soffre di tanti infortuni al momento ma ci sono altri giocatori disponibili".
Fabregas: "Perrone non è al 100% ma può entrare se ne avremo bisogno"
Fabregas è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Perrone è convocato. Dice di setar bene, ma si è allenato ieri un po' con la squadra. È meglio avere giocatori al 100% in queste partite, può entrare se ne abbiano bisogno. Un anno non avrei immaginato di essere qua perché la vita dell'allenatore oggi va vissuta giorno dopo giorno, senza pensare troppo in là. Abbiamo una nostra visione e un progetto su dove poter arrivare tra 4-5 anni. Siamo tutti molto giovani e per questo dobbiamo continuare con pazienza, entusiasmo e lavorare molto".
Gara affidata a Massa
- Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV: Sozza
- VAR: Fabbri
- AVAR: Gariglio
Le squadre di Gian Piero Gasperini hanno vinto solo quattro delle ultime 15 gare di Serie A disputate nel mese di marzo, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte - tre di questi ko sono arrivati nelle quattro più recenti (1 pareggio).
Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5 vittorie, 2 pareggi), vincendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in Serie A risale a maggio 2025, quando arrivò a sei.
La Roma non ha trovato il successo in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A (1 pareggio, 6 sconfitte), dopo che aveva vinto tutte le prime quattro questo campionato; inoltre, da dicembre in avanti, solo quattro squadre (Genoa, Lecce, Pisa e Cremonese) hanno raccolto meno punti dei giallorossi fuori casa (sette).
Il Como (51) ha superato soglia 50 punti nelle prime 28 gare giocate in una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (considerando tre punti a vittoria da sempre); in generale, solo in due occasioni ha ottenuto più punti in un'intero massimo torneo (56 nel 1949/50 e 58 nel 1950/51), assegnando tre punti per successo.
Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, Como e Roma sono le due che hanno ottenuto meno punti: otto per i lariani e sei per i giallorossi.
I risultati della 29^ di Serie A
- Torino-Parma 4-1
- Inter-Atalanta 1-1
- Napoli-Lecce 2-1
- Udinese-Juventus 0-1
- Verona-Genoa 0-2
- Pisa-Cagliari 3-1
- Sassuolo-Bologna 0-1
- Como-Roma, alle 18 su Sky
- Lazio-Milan, alle 20.45
- Cremonese-Fiorentina, lunedì alle 20.45
Il Como ha vinto ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro la Roma in Serie A, entrambe con il punteggio di 2-0. I lariani non hanno mai registrato più successi interni consecutivi contro i giallorossi nel torneo.
La Roma ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Como (2 sconfitte), dopo che non aveva trovato alcun successo nei sei precedenti (5 pareggi, 1 sconfitta). Queste due squadre non si sono mai affrontate con così tanti punti (51 a testa) nella competizione.