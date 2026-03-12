Fabregas è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Perrone è convocato. Dice di setar bene, ma si è allenato ieri un po' con la squadra. È meglio avere giocatori al 100% in queste partite, può entrare se ne abbiano bisogno. Un anno non avrei immaginato di essere qua perché la vita dell'allenatore oggi va vissuta giorno dopo giorno, senza pensare troppo in là. Abbiamo una nostra visione e un progetto su dove poter arrivare tra 4-5 anni. Siamo tutti molto giovani e per questo dobbiamo continuare con pazienza, entusiasmo e lavorare molto".