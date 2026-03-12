Nuno Tavares ha tagliato questa sera il traguardo delle 100 presenze nei Big-5 campionati europei: 22 delle quali con l’Arsenal, 31 con il Marsiglia, 8 con il Nott Forest e 39 con la Lazio
Lazio-Milan, il risultato in diretta LIVE
La sfida dell'Olimpico chiude la domenica della 29^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Lazio e Milan. Al posto di Rabiot gioca Jashari. Pulisic e Leao davanti. Estupinan a sinistra. Sarri con motta in porta. Gioca Patric a centrocampo. Maldini con Isaksen e Zaccagni. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
12' - Per la Lazio ci prova Maldini che controlla al limite, si gira e calcia, la palla finisce a Isaksen che calcia a sua volta e colpisce la traversa ma il gioco era fermo
10' - Che occasione per il Milan, che manovra al limite dell'area poi è Pavlovic a entrare in area, conclusione con Provstgaard che si immola e devia in angolo
9' - Lazio estremamente solida, il Milan non riesce al momento a scalfire la difesa biancoceleste
4' - E' partita molto bene la Lazio che prova a fare la partita, Milan costretto a rincorrere in questo avvio
1' - Subito Lazio pericolosa con una bella incursione di Dele-Bashiru che mette in mezzo un pallone interesaante e Maigna in tuffo smanaccia
Lazio-Milan 0-0
Si parte all'Olimpico
Le squadre stanno entrando in campo, bellissima la coreografia della curva nord con lo scudo e la spada della Lazio
Ci siamo, tra qualche minuto inizia Lazio-Roma, tifosi di nuovo allo stadio all'Olimpico
Maurizio Sarri (599) è vicino a totalizzare 600 punti come allenatore in Serie A: tra gli allenatori attualmente in Serie A, solo in tre hanno già raggiunto questo traguardo: Massimiliano Allegri (1072), Luciano Spalletti (1031) e Gian Piero Gasperini (1015). Vicino a questo traguardo anche Antonio Conte (597).
Nessuna formazione ha realizzato più gol della Lazio nei minuti di recupero finali in questo campionato: sei, al pari della Juventus. Il Milan è però una delle tre squadra a non aver ancora subito reti oltre il minuto 90, insieme a Napoli e Juventus.
La Lazio è l'unica squadra che non ha ancora segnato su sviluppo di calcio d'angolo in questa stagione nei Big-5 campionati europei; dall’altra parte il Milan è la formazione che in percentuale ha subito più reti da corner nel massimo campionato italiano (25% - 5/20).
Tare: "Modric, contratto pronto. Kean? Pensiamo a vincere"
"Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità. Olimpico pieno? Noi preferiamo giocare in uno stadio con tanti tifosi, è il sale del calcio. Modric? Lui ama il Milan e noi amiamo lui, il contratto è gia pronto"
Il Milan è la squadra che ha subito il minor numero di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 20 reti concesse, 9 delle quali in trasferta (altro record in questi tornei)
Il Milan arriva da tre successi fuori casa di fila in campionato, l’ultima volta che ha vinto quattro trasferte consecutive in Serie A risale al periodo tra settembre e ottobre 2021.
La Lazio ha subito ben 12 reti nelle ultime sei partite casalinghe in campionato (esattamente due di media), dopo che nelle precedenti cinque gare interne aveva incassato solo un gol.
La Lazio potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dopo oltre un anno, ovvero dal febbraio 2025 (contro Cagliari e Monza in quel caso).
Un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra Lazio e Milan in Serie A: 2-2 il 31 agosto 2024 all’Olimpico – completano nove successi rossoneri e quattro vittorie dei biancocelesti.
Provstgaard: "Con i tifosi una carica maggiore"
"E’ una partita importantissima per noi, i nostri tifosi stasera sono tornati al nostro fianco e questo ci darà una carica maggiore. L’assenza di Romagnoli? Sono a disposizione dell’allenatore e spero di poter cogliere al meglio questa opportunità per fare una grandissima gara"
Su Sky Sport Insider: La lunga strada di Edoardo Motta verso la Serie A
A 21 anni ha esordito in Serie A contro il Sassuolo, dimostrando fin da subito perché la Lazio ha puntato su di lui. Ma già da ragazzino, in Under 17, era evidente come il suo talento fosse fuori dal comune: Augusto De Bartolo, suo allenatore ai tempi dell’Alessandria, racconta la sua evoluzione
La lunga strada di Edoardo Motta verso la Serie AVai al contenuto
Como-Roma 2-1
Il Como batte la Roma nello scontro diretto per la Champions League. Al Sinigaglia termina 2-1 per la squadra di Fabregas, che era passata in svantaggio al 7’ con un rigore di Malen. Nella ripresa prima il pari di Douvikas al 59', poi i giallorossi restano in 10 per l'espulsione di Wesley cinque minuti più tardi. Al 79' il gol vittoria di Diego Carlos. Il Como torna in zona Champions con il 4° posto in solitaria, la Roma scende in 6^ posizione
Como-Roma LIVEVai al contenuto
Milan e Lazio si affrontano con almeno 23 punti in più a favore dei rossoneri (60 vs 37) solo per la seconda volta nella storia della Serie A, dopo il 28 marzo 2010 (+27 in quel caso – 59 vs 32), quel match terminò poi 1-1.
166^ sfida tra Milan e Lazio in Serie A: i rossoneri conducono per 73 vittorie a 32, completano 60 pareggi - record di segni "X" per i rossoneri contro una singola avversaria nel torneo.
La formazione del Milan in grafica
La formazione della Lazio in grafica
Lazio, le scelte di formazione
Sarri manda in campo ancora Motta in porta che sostituisce l'infortunato Provedel. Patric sulla linea dei centrocampisti con Taylor e Dele Bashiru. Maldini al centro dell'attacco con Isaksen e Zaccagni
Milan, le scelte di formazione
Allegri manda in campo Jashari per sostituire lo squalificato Rabiot. Pulisic e Leao come coppia d'attacco, a sinistra confermato Estupinan, in difesa De Winter al centro con Tomori e Pavlovic
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri
Statistiche e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6 vittorie, 1 pareggio), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2).
Lazio, mai ripetuto stesso risultato nelle ultime 12 gare in casa contro il Milan
La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi. L'incontro più recente tra le due squadre allo Stadio Olimpico è terminato 2-2, il 31 agosto 2024 (gol di Valentín Castellanos e Boulaye Dia da un lato, Strahinja Pavlovic e Rafael Leão dall'altro).
Milan in gol in 25 delle ultime 27 gare contro la Lazio
Il Milan è andato a segno in ben 25 delle ultime 27 partite contro la Lazio in Serie A, realizzando un totale di 43 reti nel parziale, una media di 1.6 a incontro; le uniche due occasioni in cui non ha trovato la rete sono state il 26 aprile 2021 (0-3) e il 24 gennaio 2023 (0-4).
Lazio vittoriosa nell'ultimo match contro una squadra con più punti in classifica
La Lazio ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro un'avversaria con più punti in classifica a inizio giornata (2-1 contro il Sassuolo), dopo una serie di sette partite consecutive senza successi (2 pareggi, 5 sconfitte); l'ultima volta che ha trovato due successi consecutivi in questo tipo di partite è stata a dicembre 2024 (tre in quell'occasione).
Milan a caccia della terza vittoria di fila con clean sheet
Dopo i successi contro Cremonese e Inter in campionato, entrambi senza subire gol, il Milan può registrare tre vittorie consecutive senza incassare reti in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (in quel caso contro Lecce, Bologna e Udinese)
I numeri della Lazio in questa stagione
Nonostante il successo nell'ultima giornata, la Lazio ha collezionato al massimo 37 punti nelle prime 28 gare stagionali in Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2004/05 (34), il 2007/08 (34) e il 2009/10 (26).
Milan, 60 punti in 28 partite in questo campionato
Il Milan ha ottenuto 60 punti nelle 28 partite di questo campionato e solo due volte nelle ultime 20 stagioni ne ha registrati almeno 63 nelle prime 29 gare giocate: nel 2011/12 (63) e il 2021/22 (63).
Milan e Lazio, due tra le tre squadre con la percentuale più alta di duelli vinti
Milan (52.9%) e Lazio (52.2%) sono due delle tre squadre che hanno registrato la percentuale più alta di duelli vinti in questa Serie A - tra loro l'Inter (52.3%).
Maldini, in gol con 5 squadre diverse in Serie A
Daniel Maldini, grazie al centro contro il Sassuolo, è andato a segno con la quinta squadra diversa in Serie A, con la prima di queste che è stata proprio il Milan, nel 2021/22; il giocatore della Lazio è uno dei due soli calciatori nati dal 2001 in avanti ad aver trovato la rete con almeno cinque formazioni differenti nella competizione, insieme a Roberto Piccoli (sei).
Contro la Lazio, Leao ha segnato 3 gol e servito almeno tre asisst
La Lazio è, insieme all'Hellas Verona, una delle due avversarie contro cui Rafael Leão ha segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A (3+4); più nello specifico, l'attaccante del Milan è stato coinvolto in cinque centri nelle sue ultime cinque presenze contro i biancocelesti nella competizione (due gol e tre assist).