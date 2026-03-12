"Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità. Olimpico pieno? Noi preferiamo giocare in uno stadio con tanti tifosi, è il sale del calcio. Modric? Lui ama il Milan e noi amiamo lui, il contratto è gia pronto"