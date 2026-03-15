Serie AGiornata 29 - domenica 15 marzo 2026Giornata 29 - dom 15 mar
Fine
2 - 1
2 - 1
Como-Roma 2-1: video, gol e highlights
Vittoria in rimonta del Como nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma. Al Sinigaglia termina 2-1, con i giallorossi che al 7' sbloccano il risultato con un rigore di Malen. Al 59' il pareggio di Douvikas, cinque minuti più tardi la squadra di Gasperini resta in 10 per un doppio giallo a Wesley. Al 79' il gol vittoria di Diego Carlos. Il Como torna al 4° posto a +1 sulla Juventus, la Roma diventa 6^ a -3 dai biancoblù