Serie AGiornata 29 - sabato 14 marzo 2026Giornata 29 - sab 14 mar
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Inter-Atalanta 1-1: video, gol e highlights
Pari e polemiche a San Siro in un infuocato finale di Inter-Atalanta. Dopo il ko nel derby i nerazzurri passano subito in vantaggio nel primo tempo con Pio. Finale elettrico: Krstovic firma il pari al'82', ma sono furiose le proteste dei nerazzurri per un contatto su Dumfries che lancia l'azione del gol. Espulso Chivu. L'Inter lamenta anche un contatto in area su Frattesi. Finisce pari: Inter prima a +8, ma il Milan (con la Lazio) può accorciare a -5