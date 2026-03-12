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Serie AGiornata 29 - sabato 14 marzo 2026Giornata 29 - sab 14 marDiego Armando Maradona
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Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Al Maradona Conte è senza Vergara ma ritrova Anguissa titolare a centrocampo, mentre McTominay parte dalla panchina (così come De Bruyne). Alle spalle di Hojlund ci sono Elmas e Alisson, in porta Meret. Di Francesco punta su Stulic in attacco con Pierotti, Ngom e Banda a sostegno. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte.  

 

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco. 

LIVE

Conte: "Inizia un mini-torneo di 10 partite"

Antonio Conte prima della partita parla a Dazn: "Stiamo recuperando calciatori che sono stati fermi tanto, ora devo essere bravo io a gestire i minutaggi. Queste ultime 10 partite dobbiamo considerarle un mini-torneo che assegna scudetto e posti nelle coppe, per cui dovremo essere molto concentrati. A fine anno faremo ancora il punto con il presidente, in modo sereno. A Napoli sto bene ma è giusto fare valutazioni sul progetto: da parte mia massima disponibilità a continuare questo percorso"

Lecce, le scelte di Di Francesco

Di Francesco conferma in blocco la formazione che ha battuto la Cremonese nello scontro salvezza. A centrocampo c’è ancora Ngom preferito a Gandelman, in attacco confermati Pierotti a destra e Banda a sinistra, con Stulic centrale. Non cambia nemmeno la linea a 4 davanti a Falcone: Veiga-Siebert-Tiago Gabriel-Gallo

  • (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

Napoli, le scelte di Conte

Conte ha perso per infortunio Vergara ma ritrova due big: Anguissa torna titolare a centrocampo (in coppia con Gilmour), anche McTominay è recuperato ma parte dalla panchina. Elmas torna dunque nel tridente con Alisson a sostegno di Hojlund. In porta Meret, in difesa non c'è Juan Jesus (non al meglio) e gioca Beukema con Buongiorno e Olivera. Confermati gli esterni Politano e Spinazzola

  • (3-4-3) Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte

La situazione in classifica

Il Napoli terzo cerca la terza vittoria di fila per portarsi momentaneamente a -1 dal Milan secondo e impegnato domani sera contro la Lazio. Allo stesso tempo deve difendere la terza piazza dall'attacco di Como e Roma, entrambe a -5 e che domani si sfideranno in uno scontro diretto per l'Europa (alle 18 in diretta su Sky). Il Lecce nell'ultimo turno ha trovato tre punti d'oro contro la Cremonese ed è a +3 sulla zona retrocessione

Il retroscena di mercato: Insigne poteva tornare a Napoli

Intervenuto nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, Lorenzo Insigne ha svelato qualche retroscena di mercato prima del suo ritorno a  Pescara: "A gennaio mi ha chiamato il Napoli. Alla fine hanno preferito  un giocatore più pronto, non vi dico come mi batteva il cuore in quei  giorni. Mi sono sentito pure con mister Sarri, ma anche la Lazio ha  fatto scelte diverse".

statistiche

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Lecce in  campionato: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet  consecutivi per i partenopei contro formazioni attualmente in Serie A.

statistiche

Grande equilibrio nelle ultime quattro partite al Maradona tra Napoli e Lecce in  Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi - dopo che nelle  quattro precedenti i partenopei avevano ottenuto tre successi e un  pareggio.

statistiche

Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli potrebbe  vincere tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo  tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e  Juventus in quel caso).

statistiche

Il Lecce ha  vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2 sconfitte),  realizzando sette gol nel periodo (1.4 di media) - tanti successi quanti  ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare di Serie A (3 vittorie, 4  pareggi, 10 sconfitte), in cui aveva segnato solo otto reti (0.5 di  media).

statistiche

Il Napoli (9  vittorie, 4 pareggi) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime 14 gare  casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei  tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri  allenatore. Più in generale, i partenopei vantano la striscia aperta più  lunga di gare interne senza sconfitta (24) nei maggiori cinque  campionati europei.

statistiche

Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli nei primi 15 minuti di gioco (nove, al pari di Inter e Como) in questo campionato, dall'altra il Lecce è  soltanto una delle due formazioni ad aver subito solo una rete nel  primo quarto d'ora di gioco nella Serie A 2025/26, record condiviso con  l'Atalanta.

statistiche

Dopo i gol contro Roma e Torino, Alisson Santos potrebbe diventare il 1° giocatore a segnare in ciascuna delle sue  prime tre presenze casalinghe di Serie A con la maglia del Napoli  nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

statistiche

Matteo Politano ha  fornito quattro assist in 25 match di questo campionato, tanti quanti  nella scorsa stagione di Serie A ma in 37 presenze. L'esterno classe  1993 è il giocatore ad aver effettuato più tiri sia in totale (36) che  in porta (otto) senza segnare in questa stagione di Serie A.

statistiche

Le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono tutte arrivate in partite casalinghe; la sua ultima  marcatura in trasferta in campionato risale allo scorso 4 maggio in Standard Liège-Charleroi nella Jupiler Pro League. In quello stesso  periodo tra aprile e maggio 2025, il classe 2001 ha trovato la rete in almeno due presenze consecutive di campionato per l'ultima volta