Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i partenopei contro formazioni attualmente in Serie A.
Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Al Maradona Conte è senza Vergara ma ritrova Anguissa titolare a centrocampo, mentre McTominay parte dalla panchina (così come De Bruyne). Alle spalle di Hojlund ci sono Elmas e Alisson, in porta Meret. Di Francesco punta su Stulic in attacco con Pierotti, Ngom e Banda a sostegno. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
Conte: "Inizia un mini-torneo di 10 partite"
Antonio Conte prima della partita parla a Dazn: "Stiamo recuperando calciatori che sono stati fermi tanto, ora devo essere bravo io a gestire i minutaggi. Queste ultime 10 partite dobbiamo considerarle un mini-torneo che assegna scudetto e posti nelle coppe, per cui dovremo essere molto concentrati. A fine anno faremo ancora il punto con il presidente, in modo sereno. A Napoli sto bene ma è giusto fare valutazioni sul progetto: da parte mia massima disponibilità a continuare questo percorso"
Lecce, le scelte di Di Francesco
Di Francesco conferma in blocco la formazione che ha battuto la Cremonese nello scontro salvezza. A centrocampo c’è ancora Ngom preferito a Gandelman, in attacco confermati Pierotti a destra e Banda a sinistra, con Stulic centrale. Non cambia nemmeno la linea a 4 davanti a Falcone: Veiga-Siebert-Tiago Gabriel-Gallo
- (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco
Napoli, le scelte di Conte
Conte ha perso per infortunio Vergara ma ritrova due big: Anguissa torna titolare a centrocampo (in coppia con Gilmour), anche McTominay è recuperato ma parte dalla panchina. Elmas torna dunque nel tridente con Alisson a sostegno di Hojlund. In porta Meret, in difesa non c'è Juan Jesus (non al meglio) e gioca Beukema con Buongiorno e Olivera. Confermati gli esterni Politano e Spinazzola
- (3-4-3) Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte
La situazione in classifica
Il Napoli terzo cerca la terza vittoria di fila per portarsi momentaneamente a -1 dal Milan secondo e impegnato domani sera contro la Lazio. Allo stesso tempo deve difendere la terza piazza dall'attacco di Como e Roma, entrambe a -5 e che domani si sfideranno in uno scontro diretto per l'Europa (alle 18 in diretta su Sky). Il Lecce nell'ultimo turno ha trovato tre punti d'oro contro la Cremonese ed è a +3 sulla zona retrocessione
Il retroscena di mercato: Insigne poteva tornare a Napoli
Intervenuto nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, Lorenzo Insigne ha svelato qualche retroscena di mercato prima del suo ritorno a Pescara: "A gennaio mi ha chiamato il Napoli. Alla fine hanno preferito un giocatore più pronto, non vi dico come mi batteva il cuore in quei giorni. Mi sono sentito pure con mister Sarri, ma anche la Lazio ha fatto scelte diverse".
Grande equilibrio nelle ultime quattro partite al Maradona tra Napoli e Lecce in Serie A, con una vittoria per parte e due pareggi - dopo che nelle quattro precedenti i partenopei avevano ottenuto tre successi e un pareggio.
Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e Juventus in quel caso).
Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2 sconfitte), realizzando sette gol nel periodo (1.4 di media) - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare di Serie A (3 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte), in cui aveva segnato solo otto reti (0.5 di media).
Il Napoli (9 vittorie, 4 pareggi) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime 14 gare casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri allenatore. Più in generale, i partenopei vantano la striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta (24) nei maggiori cinque campionati europei.
Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli nei primi 15 minuti di gioco (nove, al pari di Inter e Como) in questo campionato, dall'altra il Lecce è soltanto una delle due formazioni ad aver subito solo una rete nel primo quarto d'ora di gioco nella Serie A 2025/26, record condiviso con l'Atalanta.
Dopo i gol contro Roma e Torino, Alisson Santos potrebbe diventare il 1° giocatore a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze casalinghe di Serie A con la maglia del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Matteo Politano ha fornito quattro assist in 25 match di questo campionato, tanti quanti nella scorsa stagione di Serie A ma in 37 presenze. L'esterno classe 1993 è il giocatore ad aver effettuato più tiri sia in totale (36) che in porta (otto) senza segnare in questa stagione di Serie A.
Le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono tutte arrivate in partite casalinghe; la sua ultima marcatura in trasferta in campionato risale allo scorso 4 maggio in Standard Liège-Charleroi nella Jupiler Pro League. In quello stesso periodo tra aprile e maggio 2025, il classe 2001 ha trovato la rete in almeno due presenze consecutive di campionato per l'ultima volta