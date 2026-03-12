Antonio Conte prima della partita parla a Dazn: "Stiamo recuperando calciatori che sono stati fermi tanto, ora devo essere bravo io a gestire i minutaggi. Queste ultime 10 partite dobbiamo considerarle un mini-torneo che assegna scudetto e posti nelle coppe, per cui dovremo essere molto concentrati. A fine anno faremo ancora il punto con il presidente, in modo sereno. A Napoli sto bene ma è giusto fare valutazioni sul progetto: da parte mia massima disponibilità a continuare questo percorso"