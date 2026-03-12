Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il sabato della 29^ giornata del campionato di Serie A si chiude alla Bluenergy Arena: si affrontano Udinese e Juventus. Spalletti propone Yildiz da 'falso 9' con Conceiçao e Boga a supporto. Non c'è Vlahovic, Milik in panchina. Runjaic con Zaniolo e Davis davanti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Yildiz. All. Spalletti
in evidenza
Runjaic: "Obiettivo fare più punti possibile"
"Indipendentemente dall'avversario l'obiettivo è conquistare il massimo dei punti. Futuro? Per il futuro non sono la persona giusta a parlare. Siamo soddisfatti di questa situazione e concentrati sul presente"
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre trasferte contro l’Udinese in Serie A e solamente tra il 2001 e il 2005 i piemontesi hanno collezionato più clean sheet esterne consecutive contro i friulani (sei).
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese fuori casa in Serie A, 40, almeno sette più di ogni altra
Spalletti: "Come nei videogames, si va al livello successivo"
"Mi aspetto sicuramente una partita importantissima per quel che riguarda questo finale di campionato. È come nei videogames, c'è il livello successivo dove giochi le partite più belle. E va fatto contro una squadra tosta, perché l'Udinese non è più quella dell'andata, non è più quella della coppa ma è una squadra che ha trovato una quadratura"
Il punteggio più frequente tra Juventus e Udinese in Serie A è l’1-0 a favore dei piemontesi, finale di 16 incontri, il più recente dei quali il 4 giugno 2023 con rete di Federico Chiesa.
La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A contro l’Udinese, dopo che ci era riuscita solo una volta nelle precedenti quattro.
La Juventus è la squadra che ha segnato più gol contro l’Udinese in Serie A: 214, almeno 25 più di ogni altra squadra.
La formazione dell'Udinese in grafica
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in Serie A: 71 successi piemontesi, 18 pareggi e 14 vittorie friulane.
Napoli-Lecce 2-1
Al Maradona il Napoli vince rimontando il Lecce nella ripresa, dopo l’ingresso in campo di McTominay e De Bruyne. Avvio shock per la squadra di Conte, che va sotto dopo 3’ quando Siebert sblocca di testa su corner. Dopo l’intervallo Conte manda in campo i suoi due “big” e in 50 secondi trova il pari con Hojlund, servito da Politano che al 67' la ribalta. Nel finale preoccupazione per un malore a Banda, che si è accasciato in campo ed è stato portato fuori dopo aver ripreso conoscenza
Napoli-Lecce LIVEVai al contenuto
La formazione della Juve in grafica
Udinese, le scelte di formazione
Runjaic si affida ancora alla collaudata coppia Davis-Zaniolo. Buksa assente. Atta da mezz'ala avanzata, Zarraga e Kamara sulle corsie esterne
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti deve fare ancora a meno di Vlahovic mentre recupera Milik per la panchina.- Yildiz gioca da 'falso nove' con Boga e Conceiçao a supporto. Perin ancora in porta per Di Gregorio
Le formazioni ufficiali
UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Yildiz. All. Spalletti
Statistiche e curiosità
La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro l'Udinese in Serie A (1 sconfitta), incluse le tre più recenti - subendo solo due reti in questi otto confronti; l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale infatti al 22 agosto 2021 (2-2 in Friuli).
Juve imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte con l'Udinese
La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte contro l'Udinese in Serie A (10 vittorie, 4 pareggi); l'unico successo interno dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020 (2-1 con gol di Nestorovski e Fofana in rimonta dopo la rete iniziale di de Ligt).
L'Udinese potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila
Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio contro l'Atalanta, l'Udinese potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre (in quel caso due pareggi contro Cagliari e Cremonese e un successo contro il Lecce).
Dall'arrivo di Spalletti la Juve sarebbe terza in campionato
Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), i bianconeri sarebbero terzi in classifica in Serie A (35 punti in 19 match, esattamente gli stessi di Como e Napoli), dietro solo a Inter (49) e Milan (42); nel periodo solo l'Inter (42) ha segnato più reti dei bianconeri (38) nel torneo.
Juve, tre gol subiti in ciascuna delle ultime quattro trasferte
La Juventus ha subito almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte tra tutte le competizioni; i bianconeri non hanno mai registrato almeno tre gol al passivo in cinque gare fuori casa consecutive ufficiali nella loro storia dal 1929/30
Luciano Spalletti è l'ex di turno
Luciano Spalletti ha allenato l'Udinese in due periodi diversi della sua carriera da allenatore in Serie A (la prima tra marzo e giugno 2001 e la seconda in tre stagioni di fila tra il 2002/03 e il 2004/05), per un totale di 117 panchine in Serie A (48 vittorie, 34 pareggi, 35 sconfitte). Spalletti è infatti il terzo allenatore con più panchine nella storia dell'Udinese in Serie A, dopo Francesco Guidolin (186) e Giuseppe Bigogno (172).
Solo l'Inter più gol con subentrati rispetto alla Juve
Da una parte solo l'Inter (11) ha segnato più gol con giocatori subentrati della Juventus (nove) nel campionato in corso; dall'altra nessuna formazione ha realizzato meno reti dell'Udinese in questo modo (due, al pari dell'Hellas Verona).
Davis a caccia del terzo gol di fila con la maglia della Juve
Dopo i gol contro Fiorentina e Atalanta, Keinan Davis potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni. In più, il classe 1998, autore di nove gol nel campionato in corso, potrebbe diventare solo il quarto giocatore inglese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Tammy Abraham (17 nel 2021/2022), David Platt (11 nel 1991/1992) e Gerald Hitchens (16 nel 1961/1962 e 12 nel 1962/1963).
Yildiz a caccia del gol per andare in doppia cifra
Kenan Yildiz, autore di nove reti nel campionato in corso, potrebbe diventare il 1° calciatore straniero nella storia della Juventus ad andare in doppia cifra di gol da Under 21 in una stagione di Serie A; in generale sarebbe il 7° a riuscirci da U21 con i bianconeri, l'ultimo dei quali è stato Roberto Bettega nel 1970/71 (13 reti).