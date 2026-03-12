"Mi aspetto sicuramente una partita importantissima per quel che riguarda questo finale di campionato. È come nei videogames, c'è il livello successivo dove giochi le partite più belle. E va fatto contro una squadra tosta, perché l'Udinese non è più quella dell'andata, non è più quella della coppa ma è una squadra che ha trovato una quadratura"