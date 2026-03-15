Il Milan scivola a –8 dall’Inter in una giornata in cui avrebbe avuto l’occasione di accorciare ulteriormente sui nerazzurri. La Lazio vince 1-0 al termine di una gara giocata con lucidità e cinismo. Match winner dell’incontro è stato Isaksen, in gol a metà della prima frazione. Nella ripresa Allegri le prova tutte, inserendo tutti i suoi uomini offensivi ma il Milan non riesce a trovare il gol e lascia alla Lazio i tre punti

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