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Serie AGiornata 29 - domenica 15 marzo 2026Giornata 29 - dom 15 mar
Fine
Lazio
Isaksen G. 26'
1 - 0
Milan
Lazio
Isaksen G. 26'
1 - 0 Milan
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Lazio-Milan 1-0: video, gol e highlights

Il Milan scivola a –8 dall’Inter in una giornata in cui avrebbe avuto l’occasione di accorciare ulteriormente sui nerazzurri. La Lazio vince 1-0 al termine di una gara giocata con lucidità e cinismo. Match winner dell’incontro è stato Isaksen, in gol a metà della prima frazione. Nella ripresa Allegri le prova tutte, inserendo tutti i suoi uomini offensivi ma il Milan non riesce a trovare il gol e lascia alla Lazio i tre punti

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