Serie AGiornata 29 - domenica 15 marzo 2026Giornata 29 - dom 15 mar
Fine
3 - 1
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Pisa-Cagliari 3-1: gol di Moreo su rigore e doppietta di Caracciolo
Il Pisa torna a vincere dopo 128 giorni in Serie A (il secondo successo in campionato) grazie al 3-1 sul Cagliari. Partita subito in discesa per i padroni di casa, avanti col rigore trasformato da Moreo, ma prima del break Durosinmi viene espulso per fallo di reazione. Nonostante l'inferiorità numerica, Caracciolo sigla una doppietta in 3', Pavoletti accorcia le distanze, poi anche i sardi restano in 10 per il doppio giallo a Obert