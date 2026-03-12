Il Bologna ritrova il sorriso in campionato, battendo e staccando in classifica il Sassuolo e portandosi a -5 dal settimo posto dell'Atalanta. Il gol da tre punti arriva dopo soli sei minuti e lo firma Dallinga: l'attaccante controlla quasi spalle alla porta e trova l'angolino per l'1-0 decisivo. Nel secondo tempo i neroverdi ci provano, ma non trovano la rete del pari

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