Serie AGiornata 29 - domenica 15 marzo 2026Giornata 29 - dom 15 mar
Fine
0 - 1
0 - 1
Sassuolo-Bologna 0-1: decide il gol di Dallinga
Il Bologna ritrova il sorriso in campionato, battendo e staccando in classifica il Sassuolo e portandosi a -5 dal settimo posto dell'Atalanta. Il gol da tre punti arriva dopo soli sei minuti e lo firma Dallinga: l'attaccante controlla quasi spalle alla porta e trova l'angolino per l'1-0 decisivo. Nel secondo tempo i neroverdi ci provano, ma non trovano la rete del pari