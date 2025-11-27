Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro l'Atalanta in campionato, con uno score di 19-5; solo una volta il club meneghino ha ottenuto otto successi di fila contro la Dea in Serie A: tra il 1964 e il 1967 con Helenio Herrera allenatore.
Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
L'Inter ritrova Thuram e Dumfries dal 1'. Carlos Augusto titolare in difesa al posto di Bastoni (in panchina), mentre a centrocampo Sucic la spunta su Mkhitaryan. Atalanta con la difesa a tre e Scamacca prima punta, supportato da Samardzic e dall'ex Zalewski. In panchina si rivede Ederson. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
La formazione ufficiale dell'Inter
• INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.
• L'Inter ritrova Thuram (assente nel derby) e Dumfries dal 1' (rientrato a gara in corsa proprio nel derby dopo un lungo stop). Carlos Augusto titolare in difesa al posto di Bastoni, mentre a centrocampo Sucic la spunta su Mkhitaryan
La formazione ufficiale dell'Atalanta
• ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
• L'Atalanta torna alla difesa a tre. Davanti Scamacca prima punta, supportato da Samardzic e dall'ex Zalewski. In panchina si rivede Ederson. Novità dal 1' Kolasinac e Bernasconi
Si riparte da qui: Inter a +7 sul Milan, Atalanta a -5 dal quarto posto Champions
VIDEO. Perché il calcio italiano fatica in Europa? L'analisi
Nell'ultimo studio Sky post Champions ci si è interrogati sulle cause delle difficoltà del calcio italiano in Europa. Fabio Capello: "In Europa si viaggia a livelli diversi. L’Atalanta, che esprime forse la massima velocità del nostro calcio e che in Italia domina molte gare, è stata a sua volta dominata in maniera pazzesca. Per migliorare la velocità bisogna però migliorare prima la tecnica". Concorda Alessandro Costacurta: "C’è un’idea diversa di calcio: noi abbiamo bisogno di far girare tanto la palla, gli altri hanno velocisti e giocatori di tecnica altissima". Paolo Di Canio: "È un problema di cultura, si dovrebbero fare le cose con un’intensità diversa, ma si può fare solo con la tecnica applicata".
Entrambe sono reduci da due ko: l'Atalanta ha perso 6-1 contro il Bayern in Champions
L'Inter è invece reduce dal ko nel derby: highlights
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L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro l'Atalanta in campionato (9 vittorie, 5 pareggi), l'ultimo successo della Dea risale all'11 novembre 2018 (4-1 a Bergamo).
L'Atalanta non vince al Meazza contro l'Inter in Serie A dal 23 marzo 2014 (2-1 con una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora il Biscione ha ottenuto otto successo in 11 gare casalinghe contro la Dea in campionato (3 pareggi), segnando ben 27 reti nel periodo (2.5 di media).
L'Inter ha perso cinque delle 28 partite in questo campionato (22 vittorie, 1 pareggio), tante quante sconfitte nell'intera scorsa stagione di Serie A in 38 giornate (24 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte). I nerazzurri potrebbero registrare due sconfitte di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre scorso (contro Udinese e Juventus).
L'Inter ha perso tre delle ultime sei partite tra tutte le competizioni (2 vittorie, 1 pareggio), tante quante sconfitte nelle precedenti 20 gare (15 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). In più, i nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle due gare ufficiali più recenti (contro Como in Coppa Italia e Milan in Serie A), tante quante in tutte le precedenti 40 partite di questa stagione (escluso Mondiale per Club).
Dall'arrivo di Raffaele Palladino all'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), solo Inter (43), Milan (38) e Napoli (34) hanno conquistato più punti della Dea (33 punti in 17 match, al pari del Como) in Serie A. In più, nel periodo solo Inter (10) e Milan (11) hanno subito meno reti della Dea (15, al pari sempre del Como) nel torneo.
L'Inter è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol su sviluppi di calcio d'angolo (15) in questo campionato, subito dietro al secondo posto troviamo l'Atalanta (otto, al pari della Roma).
Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l'Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media - mentre senza l'argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 40% (2/5), realizzando 1.0 gol di media.
Piotr Zielinski ha segnato tre gol contro l'Atalanta in campionato e solo contro Juventus, Milan e Udinese ha realizzato più reti in Serie A (tutte a quota quattro). Il classe 1994 è l'unico giocatore di Serie A con già ben tre gol da fuori area nel 2026 tra tutte le competizioni.
Le ultime nove reti di Gianluca Scamacca con la maglia dell'Atalanta tra tutte le competizioni sono arrivate in gare casalinghe; il suo ultimo gol in trasferta risale infatti allo scorso 6 dicembre contro l'Hellas Verona in Serie A - da allora infatti è rimasto a secco di reti in ciascuna delle sette gare fuori casa più recenti.