Nell'ultimo studio Sky post Champions ci si è interrogati sulle cause delle difficoltà del calcio italiano in Europa. Fabio Capello: "In Europa si viaggia a livelli diversi. L’Atalanta, che esprime forse la massima velocità del nostro calcio e che in Italia domina molte gare, è stata a sua volta dominata in maniera pazzesca. Per migliorare la velocità bisogna però migliorare prima la tecnica". Concorda Alessandro Costacurta: "C’è un’idea diversa di calcio: noi abbiamo bisogno di far girare tanto la palla, gli altri hanno velocisti e giocatori di tecnica altissima". Paolo Di Canio: "È un problema di cultura, si dovrebbero fare le cose con un’intensità diversa, ma si può fare solo con la tecnica applicata".