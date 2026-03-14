Serie AGiornata 29 - sabato 14 marzo 2026Giornata 29 - sab 14 mar
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Udinese-Juventus 0-1: video, gol e highlights
La Juve sale momentaneamente al quarto posto in classifica grazie al successo, in trasferta, contro l’Udinese per 1-0. Match winner dell’incontro è Boga, terzo gol in tre partite che sblocca un primo tempo equilibrato e tatticamente intenso. Nella ripresa la squadra di Spalletti prova a chiuderla: Conceiçao segna ma il gol viene annullato per fuorigioco di Koopmeiners. L’Udinese non riesce a essere pericola, la Juve sfiora il raddoppio ma chiude 1-0