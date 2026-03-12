Serie AGiornata 29 - domenica 15 marzo 2026Giornata 29 - dom 15 mar
Fine
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Verona-Genoa 0-2: gol di Vitinha e Ostigard al Bentegodi
La squadra di De Rossi ottiene altri tre punti preziosissimi in ottica salvezza, vincendo 2-0 al Bentegodi contro il Verona. Dopo un primo tempo senza grossi guizzi (a parte un palo fortuito colpito da Akpa-Akpro), nella ripresa entra Vitinha e meno di un minuto dopo sorprende il portiere dalla distanza per il gol del vantaggio. Nel finale mette al sicuro la vittoria il colpo di testa di Ostigard