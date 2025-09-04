La Roma è rimasta imbattuta in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Torino (6 vittorie, 2 pareggi), subendo appena quattro gol nel parziale.
Roma-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Gasp risolve il ballottaggio sulla destra: gioca Wesley e non Rensch. Prima da titolare del campionato sia per Dybala che per El Aynaoui, in attacco con Soulé. Nel Toro Baroni preferisce Simeone ad Adams al centro dell'attacco e vira sulla difesa a tre. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 12.30
Le due panchine
• Tsmikas, Ziolkowski, Vasquez, Gollini, Rensch, Celik, Ghilardi, Pellegrini, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, Baldanzi ed El Shaarawy
• Paleari, Popa, Pedersen, Dembélé, Nkounkou, Ilkhan, Anjorin, Ilic, Tameze, Gineitis, Aboukhal, Adams, Zapata e Njie
Massara torna sul mercato: "Sancho? Non ci sono state le motivazioni generale per chiudere". E su Pellegrini…
Le parole del ds della Roma prima del match a DAZN: "Sapevamo che sarebbe stato un mercato complicato, avevamo dei paletti dal fair play finanziario. Abbiamo mantenuto l'ossatura e preso dei giovani, sapevamo anche che non avremmo potuto fare tutto quello che volevamo in una sola sessione. Obiettivi? Ora è prematuro, sicuramente Gasp sta portando la sua mentalità". Su Pellegrini che è in panchina: "Intanto sappiamo che il calcio è dinamico e le cose evolvono, con lui c'era un discorso condiviso di valutare altre situazioni durante il mercato, ma ora siamo tutti concentrati sul campo. È un grande giocatore, ci tiene alla Roma e ci darà il suo contributo. Sancho? È stata un'ipotesi ma poi non ci sono state le motivazioni generale per chiudere. Attaccante? Difficile trovare disponibile chi possa far meglio di Dovbyk l'anno scorso".
Squadre in campo per il riscaldamento, sole all'Olimpico.
La formazione ufficiale della Roma
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Aynaoui; Dybala. All. Gasperini
• Due cambi per Gasperini, che a destra risolve il ballottaggio scegliendo Wesley e non Rensch. Dybala e El Aynaoui dal 1' sono le novità poi, rispetto alle prime due formazioni ufficiali, ci sono sempre gli stessi undici
La formazione ufficiale del Torino
• TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni
• Dopo l'inizio difficoltoso di stagione (la goleada a San Siro e lo 0-0 con la Fiorentina), Baroni passa a tre con Ismajli (esordio), Maripán e Coco centrali. C'è Simeone e non Adams al centro dell'attacco, supportato da Ngonge e Vlasic
Tamberi e Jacobs tornano a Tokyo
Non solo calcio, oggi è un'altra grande giornata ai Mondiali di atletica! Tamberi e Jacobs vanno a caccia di medaglie proprio nella Tokyo che li aveva incoronati quattro anni fa alle Olimpiadi.
Il Torino ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato contro la Roma, a fronte di un pareggio e 13 sconfitte – successo nella serie arrivato il 5 gennaio 2020 per 2-0 (doppietta di Andrea Belotti).
La Roma è la squadra contro cui il Torino ha segnato più gol in Serie A: 196; dall’altra parte, i giallorossi hanno realizzato 230 centri contro i granata nella competizione, solo contro l’Inter ne contano di più (233).
Senza reti subite nelle prime due gare di questo campionato, la Roma può tenere la porta inviolata in ciascuna delle prime tre partite giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1986/87, il 2007/08 e il 2014/15.
Il Torino ha iniziato il campionato con una sconfitta e un pareggio e, includendo la fine della scorsa stagione, non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare di Serie A: l’ultima volta che ha giocato sei incontri di fila nella competizione senza segnare risale a dicembre 1991.
La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe in campionato (11 vittorie, 2 pareggi): l’ultima volta che i giallorossi hanno giocato più partite interne in Serie A senza perdere è stata tra luglio 2020 e febbraio 2021 (16 in quell’occasione, con Paulo Fonseca in panchina).
Sono 16 le conclusioni da sviluppo di situazioni di palla inattiva subite dal Torino in questo campionato, almeno quattro in più rispetto a ogni altra squadra – dal punto di vista offensivo i granata hanno trovato appena tre tiri in queste situazioni di gioco, nessuna formazione ha fatto peggio (tre anche per Genoa e P
La Roma è la squadra che ha effettuato più interruzioni alte delle sequenze avversarie nel corso delle prime due giornate di Serie A: 30; dall’altra parte, il Torino è, insieme all’Udinese, una delle due formazioni che non hanno ancora creato neanche una sequenza di almeno 10 passaggi terminata con un tiro o con un tocco in area avversaria in questo campionato.
Giovanni Simeone ha all’attivo tre centri contro la Roma in campionato, il più recente il 29 gennaio 2023 con il Napoli; tuttavia, l’attaccante Torino ha segnato appena un gol nelle sue ultime 55 presenze in Serie A, meno di ogni altro attaccante che nello stesso periodo ha giocato almeno 50 gare nel torneo.
Matías Soulé è stato coinvolto in sette gol nelle sue ultime nove presenze in Serie A (tre reti e quattro assist); dopo il centro contro il Pisa, l’attaccante della Roma può andare a segno in due gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024, con la maglia del Frosinone (contro Lazio e Monza in quel caso).