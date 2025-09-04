Le parole del ds della Roma prima del match a DAZN: "Sapevamo che sarebbe stato un mercato complicato, avevamo dei paletti dal fair play finanziario. Abbiamo mantenuto l'ossatura e preso dei giovani, sapevamo anche che non avremmo potuto fare tutto quello che volevamo in una sola sessione. Obiettivi? Ora è prematuro, sicuramente Gasp sta portando la sua mentalità". Su Pellegrini che è in panchina: "Intanto sappiamo che il calcio è dinamico e le cose evolvono, con lui c'era un discorso condiviso di valutare altre situazioni durante il mercato, ma ora siamo tutti concentrati sul campo. È un grande giocatore, ci tiene alla Roma e ci darà il suo contributo. Sancho? È stata un'ipotesi ma poi non ci sono state le motivazioni generale per chiudere. Attaccante? Difficile trovare disponibile chi possa far meglio di Dovbyk l'anno scorso".