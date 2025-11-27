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Serie AGiornata 30 - domenica 22 marzo 2026Giornata 30 - dom 22 mar
Fine
Atalanta
Zappacosta D. 37'
1 - 0
Verona
Atalanta
Zappacosta D. 37'
1 - 0 Verona
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Atalanta-Verona 1-0, gol di Zappacosta. Palladino ritrova la vittoria dopo un mese

A distanza di un mese dall'ultima vittoria in campionato, i nerazzurri di Palladino ritrovano i tre punti e restano in piena corsa per l'Europa. Prima chance per Krstovic, Akpa Akpro salva su Ederson. Al 37' il vantaggio lo firma Zappacosta, che da fuori area va a segno col sinistro. Attento Carnesecchi su Belghali, traversa scheggiata da Krstovic. Ci prova anche Al-Musrati, Orban divora il pareggio nel finale. Hellas ancora ultimo insieme al Pisa

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