Serie AGiornata 30 - domenica 22 marzo 2026Giornata 30 - dom 22 mar
Fine
1 - 0
1 - 0
Atalanta-Verona 1-0, gol di Zappacosta. Palladino ritrova la vittoria dopo un mese
A distanza di un mese dall'ultima vittoria in campionato, i nerazzurri di Palladino ritrovano i tre punti e restano in piena corsa per l'Europa. Prima chance per Krstovic, Akpa Akpro salva su Ederson. Al 37' il vantaggio lo firma Zappacosta, che da fuori area va a segno col sinistro. Attento Carnesecchi su Belghali, traversa scheggiata da Krstovic. Ci prova anche Al-Musrati, Orban divora il pareggio nel finale. Hellas ancora ultimo insieme al Pisa