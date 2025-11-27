Serie AGiornata 30 - domenica 22 marzo 2026Giornata 30 - dom 22 mar
Fine
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Bologna-Lazio 0-2, due gol di Taylor. Orsolini sbaglia un rigore, Sarri vince ancora
Terza vittoria di fila della squadra di Sarri, che passa 2-0 al Dall'Ara e sorpassa proprio i rossoblù all'ottavo posto in classifica. In avvio Ravaglia salva su Marusic, traversa di Moro dalla distanza. Al 50' l'errore di Dele-Bashiru provoca il rigore procurato da Castro, ma Orsolini se lo fa parare da Motta. Chance per Isaksen, poi Taylor diventa protagonista: la sblocca al 72' e si ripete dopo dieci minuti per la doppietta su assist di Dia