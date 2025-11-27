Serie AGiornata 30 - domenica 22 marzo 2026Giornata 30 - dom 22 mar
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Como-Pisa 5-0: gol Diao, Douvikas, Baturina, Paz e Perrone. Fabregas allunga al 4° posto
Quinta impressionante vittoria di fila della squadra di Fabregas, che allunga a +3 sulla Juventus al quarto posto nella corsa Champions. Padroni di casa avanti già al 7' con Diao, che sfrutta l'errore di Moreo e segna il suo primo gol in campionato. L'ex Betis serve il raddoppio di Douvikas alla mezz'ora. Dopo l'intervallo Baturina s'inventa il tris, c'è anche la firma di Nico Paz al 75' prima della 'manita' finale di Perrone