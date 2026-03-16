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Serie AGiornata 30 - venerdì 20 marzo 2026Giornata 30 - ven 20 mar
Fine
Genoa
0 - 2
Udinese
Ekkelenkamp J. 66'Davis K. 90' + 6'
Genoa0 - 2 Udinese
Ekkelenkamp J. 66'Davis K. 90' + 6'
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Genoa-Udinese 0-2: video, gol e highlights

L'Udinese torna a vincere in campionato e lo fa battendo per 2-0 il Genoa a Marassi. Nel primo tempo la squadra di De Rossi va più volte vicina al vantaggio colpendo due traverse (una con Malinovskyi, l'altra con Colombo). Nella ripresa, in cui viene tolto un rigore al Genoa dopo il check al Var, l'Udinese la sblocca con Ekkelenkamp, che stacca di testa su assist di Zaniolo. Nel recupero Davis chiude i conti

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