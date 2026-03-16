35' - Zé Pedro ferma irregolarmente la corsa di McTominay e viene ammonito
Cagliari-Napoli, il risultato in diretta LIVE
La 30^ giornata di Serie A si apre con la sfida della Unipol Domus. Passano appena due minuti e il Napoli la sblocca con McTominay. Il Cagliari cerca di reagire, in particolare con Esposito. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
42' - McTominay si crea lo spazio sul centro-sinistra e va al tiro col destro dal limite: palla deviata e corner. Sugli sviluppi dell'angolo Hojlund appoggia a rimorchio per Gilmour, murato alla conclusione da Mina
41' - Dolore al ginocchio sinistro per Palestra dopo uno scontro fortuito con Gutierrez, ma nulla di grave: può proseguire
38' - Lancio interessante per lo scatto sul filo del fuorigioco di Folorunsho, ma Milinkovic-Savic esce fuori dall'area e sventa la possibile minaccia
34' - Il Napoli prova a penetrare per vie centrali con De Bruyne e McTominay, ma la difesa del Cagliari sta bloccando ogni sbocco
30' - Mezz'ora di gioco e pochi sussulti negli ultimi minuti, Napoli che tiene il vantaggio di 1-0
27' - Vige l'equilibrio ora in campo, nessuna delle due riesce a scardinare le difese avversarie
23' - Metà del primo tempo alla Unipol Domus: Napoli avanti, ma c'è stata la reazione del Cagliari
21' - Esposito vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla propria metà campo, però la conclusione è debole e facile per il portiere
20' - Occasione per Esposito! Olivera si fa rubare palla dall'attaccante del Cagliari che si invola verso l'area e cerca il tiro a incrociare col destro, ma non inquadra lo specchio
18' - Il Cagliari attacca e si crea una mischia in area avversaria: proteste per un possibile tocco di mano di Buongiorno, ma l'arbitro fa proseguire
17' - Primo giallo del match: è per Lobotka che interviene scomposto e con la gamba alta su Folorunsho
15' - McTominay! Ancora pericoloso lo scozzese su corner: gira di testa ma, deviata, la conclusione termina alta
14' - Gioco fermo per una manata involontaria di McTominay su Zé Pedro
11' - Il Cagliari tenta di sbloccarsi e trovare una prima reazione dopo l'inizio complicato
8' - McTominay riceve sulla trequarti e va a calciare in diagonale dal limite, col destro, ma spedisce largo
6' - Della punizione si incarica Politano che fa girare il mancino sulla barriera, ma non troppo: respinge Caprile
5' - Il Napoli continua ad attaccare e guadagna una buona punizione con Hojlund, atterrato da Dossena
Scott McTominay ha segnato al minuto 1:15, il gol più veloce del Napoli in questa stagione di Serie A
La sblocca subito McTominay
2' - Napoli in vantaggio! Su cross da corner si sviluppa una piccola mischia in area, Buongiorno colpisce il palo ma sulla ribattuta McTominay segna da due passi l'1-0!
Squadre in campo
Cagliari e Napoli fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: la partita sta per cominciare!
Cagliari-Napoli, arbitra Mariani
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni - Tegoni
- IV: Perri
- VAR: Marini
- AVAR: Serra
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Lotta salvezza: la situazione
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Il programma del weekend
Cagliari-Napoli è solo il primo match di questa 30^ giornata che si concluderà domenica alle 20.45 con Fiorentina-Inter.
Il calendario della 30^ giornata di Serie AVai al contenuto
I consigli di fantacalcio
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I 'campo o panca' della 30^ giornata di Serie AVai al contenuto
Gilmour: "I ritorni di Lobotka e De Bruyne fanno la differenza"
Le dichiarazioni prima del match del centrocampista del Napoli: "Sono contento di giocare con Lobotka, è un recupero importante per noi. Anche quello di De Bruyne, è entrato benissimo nel secondo tempo col Lecce: riavere a disposizione questi giocatori fa la differenza"
Dossena: "Servirà il 101%, il 99% non basta"
Le parole del difensore del Cagliari nel pre-partita: "Noi siamo consapevoli della nostra qualità e della forza del gruppo, dobbiamo solo mettere l'atteggiamento giusto in ogni gara, perché ogni partita può essere difficile come successo a Pisa. Dobbiamo mettere il 101% di noi stessi, perché contro una squadra così il 99% non basta".
29 punti tra le due squadre
Il Cagliari si deve ancora conquistare la salvezza, il Napoli deve vincere per consolidare la zona Champions e continuare a sperare per il titolo.
La classifica della Serie AVai al contenuto
Anticipi e posticipi di Serie A
La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari delle partite fino alla 34^ giornata.
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Le scelte di Conte
L'allenatore degli azzurri ritrova tre big dal 1' dopo tanto tempo: De Bruyne (ultima da titolare il 25 ottobre), McTominay e Lobotka (assente dall'inizio da oltre un mese). Confermato Hojlund a guidare l'attacco, a sinistra Olivera e Gutierrez rispettivamente tra difesa e centrocampo.
Le scelte di Pisacane
L'allenatore dei sardi opta per la difesa a 4, con a sinistra Rodriguez al posto dello squalificato Obert. Palestra ed Esposito ai lati di Folorunsho in avanti, le mezzali sono Adopo e Sulemana.
Formazioni ufficiali
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte
I precedenti
Il Cagliari ha perso le ultime tre sfide giocate contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via delle rete, per un punteggio complessivo di 0-7 nel parziale; i sardi potrebbero subire quatto sconfitte consecutive restando a secco di reti contro i partenopei per la prima volta nel massimo campionato.
Il Cagliari non batte il Napoli da 6 anni e mezzo
Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 29 partite (20 vittorie, 8 pareggi) disputate contro il Cagliari in Serie A - quella per 1-0 del 25 settembre 2019, in casa, con gol di Lucas Castro per i rossoblù - e nel periodo (dal 2009/10), soltanto contro la Sampdoria i campani hanno messo assieme più vittorie (21) che contro gli isolani (20, come contro il Genoa) nel massimo torneo.
Come sono andate le ultime sfide in Sardegna
Il Napoli è imbattuto da 14 match (9 vittorie, 5 pareggi) giocati sul campo del Cagliari in Serie A; l'ultima sconfitta dei campani in trasferta contro la squadra rossoblù nel massimo torneo risale al 19 aprile 2009, quando sulla panchina dei sardi sedeva Massimiliano Allegri (2-0, con reti firmate da Jeda e Andrea Lazzari).
Periodo di flessione per il Cagliari
Il Cagliari ha perso le ultime due partite di campionato e potrebbe subire tre ko consecutivi per la prima volta da dicembre 2024 (quattro in quel caso); inoltre, gli isolani non vincono da ben 25 match (7 pareggi, 18 sconfitte) contro squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato: l'ultimo successo contro queste avversarie nel torneo risale al 29 luglio 2020, in casa, contro la Juventus (2-0 al 37˚ turno, con gol di Luca Gagliano e Giovanni Simeone).
Gli azzurri hanno ripreso a correre
Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno due gol in ciascuna di queste (tutte per 2-1); i campani potrebbero infilare quattro successi consecutivi nel girone di ritorno di Serie A con almeno due reti all'attivo per la prima volta da maggio 2022-febbraio 2023 (ben sette in quel caso, con Luciano Spalletti allenatore).
Napoli cooperativa del gol
Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori nei cinque maggiori campionati europei in corso: 19; per i partenopei si tratta anche del loro record assoluto nella storia della Serie A (superati i 17 sia della stagione 2022/23 che del 2019/20).
Squadre ciniche a confronto
Napoli e Cagliari sono le due squadre di questo campionato a vantare in percentuale la più alta trasformazione in rete di grandi occasioni da gol: il 47% per i campani (ovvero 28/59) e il 46% per i sardi (22/48).
Pavoletti ex senza vittorie contro il Napoli
Il Napoli è la squadra contro la quale Leonardo Pavoletti (due reti contro i campani, al Maradona, nel 2019 e 2023) ha giocato più minuti in Serie A senza mai vincere: 663; inoltre, l'attaccante 1988 potrebbe diventare il quarto giocatore del Cagliari a prendere parte a più di 50 marcature (43 gol+7 assist al momento) nelle ultime 20 stagioni del torneo (dal 2006/07), dopo Daniele Conti (56), Andrea Cossu (65) e João Pedro (90).
Hojlund in doppia cifra
Rasmus Højlund - due reti nelle ultime tre partite di campionato, ovvero tante quante in tutte le precedenti 10 giocate nel 2026 - ha raggiunto la doppia cifra di reti nell'ultimo turno contro il Lecce e potrebbe mettere a referto più di 10 marcature per la prima volta in carriera in una singola stagione nei Big-5 tornei europei (10 anche nel 2023/24, con il Manchester United).
Momento di forma per Politano
Matteo Politano (due centri contro il Cagliari in Serie A con Sassuolo e Inter) ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti in tutte le precedenti 24 partite disputate in questo torneo; l'esterno del Napoli potrebbe partecipare a una marcatura per tre match di fila per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2022 (contro Milan, Torino e Cremonese in quella occasione).