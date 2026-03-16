Le parole del difensore del Cagliari nel pre-partita: "Noi siamo consapevoli della nostra qualità e della forza del gruppo, dobbiamo solo mettere l'atteggiamento giusto in ogni gara, perché ogni partita può essere difficile come successo a Pisa. Dobbiamo mettere il 101% di noi stessi, perché contro una squadra così il 99% non basta".