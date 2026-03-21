Serie AGiornata 30 - sabato 21 marzo 2026Giornata 30 - sab 21 mar
Fine
1 - 1
1 - 1
Juventus-Sassuolo 1-1: video, gol e highlights
La Juve raggiunge (con una gara in più) ma non sorpassa il Como al quarto posto dopo l'1-1 con il Sassuolo. Sulla strada dei bianconeri si imbattono Pinamonti, autore del gol del pareggio e Muric che para il rigore del possibile 2-1 a Locatelli e compie ancora un paio di interventi salva-partita. I biaconeri avevano trovato la rete del vantaggio grazie a un bel gol di Yildiz su assist di Conceiçao