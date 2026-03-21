La Juve raggiunge (con una gara in più) ma non sorpassa il Como al quarto posto dopo l'1-1 con il Sassuolo. Sulla strada dei bianconeri si imbattono Pinamonti, autore del gol del pareggio e Muric che para il rigore del possibile 2-1 a Locatelli e compie ancora un paio di interventi salva-partita. I biaconeri avevano trovato la rete del vantaggio grazie a un bel gol di Yildiz su assist di Conceiçao

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