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Serie AGiornata 30 - sabato 21 marzo 2026Giornata 30 - sab 21 mar
Fine
Juventus
Yildiz K. 14'
1 - 1
Sassuolo
Pinamonti A. 52'
Juventus
Yildiz K. 14'
1 - 1 Sassuolo
Pinamonti A. 52'
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Juventus-Sassuolo 1-1: video, gol e highlights

La Juve raggiunge (con una gara in più) ma non sorpassa il Como al quarto posto dopo l'1-1 con il Sassuolo. Sulla strada dei bianconeri si imbattono Pinamonti, autore del gol del pareggio e Muric che para il rigore del possibile 2-1 a Locatelli e compie ancora un paio di interventi salva-partita. I biaconeri avevano trovato la rete del vantaggio grazie a un bel gol di Yildiz su assist di Conceiçao

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