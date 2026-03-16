Tre punti fondamentali per la squadra di Allegri, che si riprende il 2° posto provvisoriamente a -5 dall'Inter (di scena domenica al Franchi). In avvio ci provano Vlasic e Ismajli, chance anche per Rabiot prima dello splendido gol dalla distanza di Pavlovic. Prima dell'intervallo il tap-in di Simeone vale l'1-1. I rossoneri piazzano l'uno-due tra il 54' e il 56' coi gol di Rabiot e Fofana. Nel finale si rivede in campo Gimenez prima del rigore trasformato da Vlasic

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