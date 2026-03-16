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Serie AGiornata 30 - sabato 21 marzo 2026Giornata 30 - sab 21 mar
Fine
Milan
Pavlovic S. 36'Rabiot A. 54'Fofana Y. 55'
3 - 2
Torino
Simeone G. 44'Vlasic N. 83' (Rig.)
Milan
Pavlovic S. 36'Rabiot A. 54'Fofana Y. 55'
3 - 2 Torino
Simeone G. 44'Vlasic N. 83' (Rig.)
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Milan-Torino: video, gol e highlights

Tre punti fondamentali per la squadra di Allegri, che si riprende il 2° posto provvisoriamente a -5 dall'Inter (di scena domenica al Franchi). In avvio ci provano Vlasic e Ismajli, chance anche per Rabiot prima dello splendido gol dalla distanza di Pavlovic. Prima dell'intervallo il tap-in di Simeone vale l'1-1. I rossoneri piazzano l'uno-due tra il 54' e il 56' coi gol di Rabiot e Fofana. Nel finale si rivede in campo Gimenez prima del rigore trasformato da Vlasic

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