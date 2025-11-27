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Serie AGiornata 30 - sabato 21 marzo 2026Giornata 30 - sab 21 mar
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Parma
0 - 2
Cremonese
Maleh Y. 54'Vandeputte J. 68'
Parma0 - 2 Cremonese
Maleh Y. 54'Vandeputte J. 68'
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Parma-Cremonese 0-2, gol di Maleh e Vandeputte. Colpo salvezza all'esordio per Giampaolo

A distanza di 15 partite dall'ultima vittoria che mancava dallo scorso 7 dicembre, la Cremonese appena affidata a Giampaolo ritrova tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Agganciato il Lecce al quartultimo posto. Primo tempo senza squilli al Tardini: gol annullato per fuorigioco a Bonazzoli, ci prova anche Pellegrino. Al 54' il vantaggio lo firma Maleh con un gran sinistro dalla distanza, raddoppia Vandeputte su assist di Vardy

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