Serie AGiornata 30 - sabato 21 marzo 2026Giornata 30 - sab 21 mar
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Parma-Cremonese 0-2, gol di Maleh e Vandeputte. Colpo salvezza all'esordio per Giampaolo
A distanza di 15 partite dall'ultima vittoria che mancava dallo scorso 7 dicembre, la Cremonese appena affidata a Giampaolo ritrova tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Agganciato il Lecce al quartultimo posto. Primo tempo senza squilli al Tardini: gol annullato per fuorigioco a Bonazzoli, ci prova anche Pellegrino. Al 54' il vantaggio lo firma Maleh con un gran sinistro dalla distanza, raddoppia Vandeputte su assist di Vardy