Con un gran primo tempo e una ripresa meno convincente la Juventus batte il Genoa e va a a -1 dal quarto posto occupato dal Como. Bremer e McKennie segnano nei primi 17', nella ripresa ci pensa Di Gregorio (entrato al posto di Perin: fastidio al polpaccio per lui) a proteggere il risultato parando un rigore a Martin. Un problema al polpaccio ferma anche Vlahovic durante il riscaldamento

CLASSIFICA - PAGELLE