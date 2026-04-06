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Serie AGiornata 31 - lunedì 6 aprile 2026Giornata 31 - lun 6 apr
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Juventus
Bremer 4'McKennie W. 17'
2 - 0
Genoa
Juventus
Bremer 4'McKennie W. 17'
2 - 0 Genoa
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Juventus-Genoa 2-0: video, gol e highlights

Con un gran primo tempo e una ripresa meno convincente la Juventus batte il Genoa e va a a -1 dal quarto posto occupato dal Como. Bremer e McKennie segnano nei primi 17', nella ripresa ci pensa Di Gregorio (entrato al posto di Perin: fastidio al polpaccio per lui) a proteggere il risultato parando un rigore a Martin. Un problema al polpaccio ferma anche Vlahovic durante il riscaldamento

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