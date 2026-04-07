Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa giornata di esami in casa Juventus per Dusan Vlahovic e Mattia Perin. I due giocatori — in questa mattinata di martedì 7 aprile — sono stati al J Medical per valutare le conseguenze dei fastidi al polpaccio patiti nel match del lunedì di Pasquetta. Questo il comunicato della Juventus: " Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Anche Mattina Perin , sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic , dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".

I tempi di recupero

L'attaccante serbo era tornato in campo nella partita della 30^ giornata contro il Sassuolo (per undici minuti) dopo un'assenza che durava da quasi quattro mesi. Sembrava pronto a mettere i classici minuti nelle gambe anche contro il Genoa, ma ha accusato questo fastidio al polpaccio durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo. Vlahovic è rientrato negli spogliatoi ed è poi tornato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla gamba. "C'è preoccupazione, hanno sentito un indurimento muscolare, faremo le analisi per capire quanto tempo ci vorrà", aveva dichiarato Spalletti nel post partita. Per una lesione di questo tipo, considerando la delicatezza del muscolo coinvolto (polpaccio) e i problemi fisici avuto quest'anno dall'attaccante serbo, è verosimile immaginare che ci vorrà almeno un mese prima dell'eventuale ritorno in campo.