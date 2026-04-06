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Serie AGiornata 31 - lunedì 6 aprile 2026Giornata 31 - lun 6 apr
Fine
Lecce
0 - 3
Atalanta
Scalvini G. 29'Krstovic N. 59'Raspadori G. 73'
Lecce0 - 3 Atalanta
Scalvini G. 29'Krstovic N. 59'Raspadori G. 73'
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Lecce-Atalanta 0-3: video, gol e highlights

L'Atalanta passa agevolmente a Lecce e si rilancia in zona Europa accorciando sulla Roma al sesto posto. Partita senza grossi problemi per la squadra di Palladino che ha sfruttato il vantaggio di Scalvini nel primo tempo e nella ripresa ha consolidato i tre punti con il gol dell'ex Krxstovic e con Raspadori subentato nel finale. Nel Lecce sugli scudi Falcone che ha evitato una sconfitta più pesante. I pugliesi restano appaiati con la Cremonese al terz'ultimo posto con 27 punti

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