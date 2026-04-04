Serie AGiornata 31 - sabato 4 aprile 2026Giornata 31 - sab 4 apr
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Lazio-Parma 1-1, gol e highlights: Noslin risponde a Delprato
Dopo tre vittorie consecutive la Lazio pareggia all'Olimpico contro il Parma. Finisce 1-1 con gli emiliani in vantaggio nel primo tempo grazie a Delprato. Nella ripresa la formazione di Sarri cambia ritmo, si rende più pericolosa e pareggi con la rete di Noslin. I biancocelesti salgono a quota 44 punti mentre i gialloblu, dodicesimi a 35 punti, tornano a muovere la classifica dopo due ko di fila