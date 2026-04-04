Serie AGiornata 31 - sabato 4 aprile 2026Giornata 31 - sab 4 apr
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Verona-Fiorentina 0-1, gol e highlights: colpo salvezza viola, decide Fagioli
Colpo salvezza della Fiorentina che piega per 1-0 il Verona. Al Bentegodi basta il gol di Nicolò Fagioli al minuto 82 con un tiro di prima intenzione dal limite dell'area. Nel finale espulsi Suslov e Gudmundsson dopo un acceso diverbio. Con questi tre punti la squadra di Vanoli sale a 32 punti e si avvicina alla salvezza; l'Hellas, invece, resta ultimo con 18 punti