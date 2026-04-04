Non basta il rigore di Sebastiano Esposito e un buon primo tempo al Cagliari, che incassa la 4^ sconfitta di fila e resta senza vittorie da 8 gare. Il Sassuolo la ribalta nella ripresa: il pareggio di Garcia, al primo gol in campionato, e poi il sorpasso firmato Pinamonti. Ai neroverdi annullato il 3-1 di Lipani per fuorigioco, nel finale Obert spreca la grande occasione per il pareggio. La squadra di Grosso sale così momentaneamente a 42 punti col Bologna al 9° posto. Sardi da lunedì in ritiro

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