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Serie AGiornata 31 - sabato 4 aprile 2026Giornata 31 - sab 4 apr
Fine
Sassuolo
Garcia U. 50'Pinamonti A. 78'
2 - 1
Cagliari
Esposito S. 30' (Rig.)
Sassuolo
Garcia U. 50'Pinamonti A. 78'
2 - 1 Cagliari
Esposito S. 30' (Rig.)
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Sassuolo-Cagliari 2-1, gol e highlights: Garcia e Pinamonti firmano la rimonta

Non basta il rigore di Sebastiano Esposito e un buon primo tempo al Cagliari, che incassa la 4^ sconfitta di fila e resta senza vittorie da 8 gare. Il Sassuolo la ribalta nella ripresa: il pareggio di Garcia, al primo gol in campionato, e poi il sorpasso firmato Pinamonti. Ai neroverdi annullato il 3-1 di Lipani per fuorigioco, nel finale Obert spreca la grande occasione per il pareggio. La squadra di Grosso sale così momentaneamente a 42 punti col Bologna al 9° posto. Sardi da lunedì in ritiro

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