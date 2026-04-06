Prima del fischio d'inizio Daniele De Rossi ha parlato a Sky spiegando la scelta di Martin al posto di Nortin-Cuffy: "Martin gioca a sinistra, scelta fatta anche perché a volte queste partite si possono risolvere anche con un calcio piazzato e lui è un maestro. La Juve forse è quella che gioca meglio in Italia assieme al Como". Poi ancora su Spalletti: "Mi ha dato tanto, l'ho avuto quando ero molto giovane e si è sempre evoluto per cercare di dare qualcosa in più; l'ho ritrovato anni dopo e si era migliorato ancora perché nella sua vita si è sempre aggiornato ed è sempre stato moderno"