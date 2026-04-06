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Serie AGiornata 31 - lunedì 6 aprile 2026Giornata 31 - lun 6 apr
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Juventus
Bremer 4'McKennie W. 17'
2 - 0
Genoa
Juventus
Bremer 4'McKennie W. 17'
2 - 0 Genoa
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Juve-Genoa 2-0, gol e highlights: segnano Bremer e McKennie, Di Gregorio para un rigore

Con due gol nei primi 17' la Juventus batte il Genoa e torna a vedere il quarto posto, che dopo la frenata del Como dista solo un punto. Apre Bremer di testa dopo 4’, raddoppia McKennie che poi si divora anche la rete della possibile doppietta personale in un paio di occasioni. Dopo l’intervallo Di Gregorio entra al posto di Perin (fastidio al polpaccio) e para un rigore a Martin. Problema al polpaccio anche per Vlahovic mentre si scaldava prima di entrare in campo

CLASSIFICA - PAGELLE

LIVE

Di Gregorio rientra ed è MVP

Di Gregorio entra, para un rigore ed è l'MVP. Tra i bianconeri solo David sotto al 6. Nel Genoa, brilla Baldanzi. Tutti i voti nelle  pagelle di Stefano Borghi

Le pagelle di Juventus-Genoa 2-0

Le pagelle di Juventus-Genoa 2-0

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Come cambia la classifica

Juve a -1 dal Como e adesso lo scontro diretto tra Napoli e Milan

La classifica della Serie A

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Juve dominante nel primo tempo, poi...

Con un gran primo tempo (due gol nei primi 17') e una ripresa meno arrembante, la Juve batte il Genoa e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como. Segnano Bremer e McKennie, nella ripresa il Genoa potrebbe riaprirla ma Martin si fa parare un rigore da Di Gregorio

finisce qui!

Cori dello Stadium per Spalletti

90' - Cinque minuti di recupero

sostituzione

90' - Boga per uno stanchissimo Yildiz

sostituzione

83' - Miretti e Holm per Conceiçao e Cambiaso nella Juve; Ekhator per Frendrup nel Genoa

Milik ci prova da centrocampo!

82' - Milik vede il portiere fuori e calcia da centrocampo. Bijlow torna di corsa tra i pali e si salva smanacciando in angolo

ammonizione!

78' - Fallo di Thuram su Baldanzi, giallo per il francese

Di Gregorio para due volte!

75' - Di Gregorio si tuffa a destra e respinge il rigore di Martin che aveva aperto il mancino a mezza altezza. Parata con la mano di richiamo, poi l'azione prosegue, Vitinha rimette in mezzo e Di Gregorio para di nuovo!

rigore
VAR

Rigore per il Genoa! Il fallo era in area!

Check per capire se il fallo sia stato commesso sulla linea o appena fuori area. Alla fine Massa dice che Bremer ha commesso fallo sulla linea, è rigore

ammonizione!

72' - Bremer commette fallo proprio al limite dell'area entrando male su Martin. 

Baldanzi prova a riaprirla

70' - Baldanzi lotta al limite, recupera palla e scarica un destro improvviso fuori non di molto alla sinistra di un Di Gregorio rimasto immobile

sostituzione

66' - Doppio cambio Genoa: Masini e Ekuban per Malinovskyi e Colombo. Spalletti cambia punta: MIlik per David, applaudito dallo Stadium

Vlahovic rientra negli spogliatoi durante il riscaldamento

63' - Mandato a scaldarsi da Spalletti, dopo qualche minuto Vlahovic ha accusato un fastidio al polpaccio ed è rientrato direttamente negli spogliatoi con una borsa del ghiaccio. Non ci sarà dunque il suo ingresso a gara in corso

54' - L'ingresso di Baldanzi sembra aver riacceso il Genoa, mentre la Juve si è un po' seduta. In pochi minuti ci provano Martin e Vitinha

53' - Baldanzi ci prova subito, con un sinistro dal vertice destro dell'area. Di Gregorio blocca

sostituzione

52' - Baldanzi per Messias, primo cambio per De Rossi

ammonizione!

51' - Frendrup trattiene Locatelli per la maglia, giallo

Palo di David!

48' - David al limite dell'area riceve e protegge, si guarda attorno alla ricerca di un compagno e poi si gira improvvisamente concludendo con il destro e colpendo il palo alla destra del portiere

Altro gol fallito da McKennie!

47' - McKennie sbaglia di nuovo davanti alla porta! Schema su punizione con palla scodellata in area per Thuram che da destra mette in mezzo al volo. McKennie arriva puntuale ma sbaglia

inizia il secondo tempo!

sostituzione

Cambio all'intervallo per Spalletti: entra Di Gregorio per Perin (quasi inoperoso nel primo tempo) che ha accusato un lieve fastidio al polpaccio

Cosa è successo nel primo tempo

Juve senza problemi: dopo 4' Bremer di testa indirizza il match, al 17' McKennie raddoppia su invito di Conceiçao. I bianconeri premono fin da subito e solo dopo il 2-0 sembrano rilassarsi un po'. Spalletti non la prende bene, il Genoa si affaccia dalle parti di Perin ma non punge. Nel finale di tempo allora la Juve torna a essere pericolosa: McKennie davanti alla porta fallisce il 3-0, Conceiçao lo sfiora poco dopo

intervallo!

2-0 dopo il primo tempo, dominato dalla Juventus

Conceiçao ci prova in diagonale

44' - Stavolta Conceiçao si mette in proprio. Partendo sempre dal versante destro dell'area, sono in tre a guardarlo a vista chiudendogli il mancino. Lui allora dopo una finta va sul destro e cerca la porta in diagonale: palla fuori non di molto

McKennie si divora il 3-0!

43' - Conceiçao da destra si porta la palla sul mancino e pennella verso il palo lontano, dove Yildiz è bravissimo a rimettere in mezzo al volo. Palla per McKennie che da un metro, davanti alla porta, spara alto incredibilmente

40' - La Juve alterna lunghe fasi di lento palleggio (che non piacciono assolutamente a Spalletti) a improvvise sferzate, con accelerazioni o palle lunghe per andare a cercare subito la verticalità

33' - David sulla sinistra protegge palla e la offre a Yildiz, che dal vertice sinistro dell'area cerca la conclusione a giro verso il palo lontano, senza riuscire però a dare forza alla palla. Bijlow blocca senza problemi

ammonizione!

Giallo per McKennie: salterà l'Atalanta

26' - McKennie entra in ritardo in scivolata su Vasquez. Giallo pesante: era diffidato e salterà la sfida con l'Atalanta

Ostigard svirgola

25' - Sugli sviluppi di un corner Messias sguscia via lungo la linea di fondo a sinistra e offre in mezzo un buon pallone a Ostigard che però svirgola malamente

GOL!

Raddoppia McKennie, 2-0 Juve

17' - Ripartenza perfetta della Juve che con pochi passaggi precisi arriva nell'area del Genoa eludendone il tentativo di pressing alto. Cambiaso taglia il campo e trova a destra Conceiçao, che dal lato corto dell'area va all'uno contro uno aspettando l'arrivo di McKennie. Poi lo serve, piatto destro dell'americano e gol

gol
ammonizione!

14' - Messias riesce a penetrare centralmente con un'accelerazione, Locatelli lo mette giù per evitare pericoli ma si prende il giallo

8' - Thuram cerca il destro dalla distanza, potente ma largo alla destra del portiere. Il francese è partito bene, quasi incontenibile in questo avvio

GOL!

Gol di Bremer, Juve subito avanti!

4' - Lunga azione della Juve chiusa da una serie di colpi di testa in area. Thuram dal limite rimette in mezzo, Kelly prolunga, l'ultimo, da due passi, è quello con cui Bremer devia in rete. Gol che porta la firma dei due difensori centrali bianconeri. Il Genoa protesta con Colombo che ha qualcosa da dire all'arbitro e gli mostra la scarpa che ha in mano (l'aveva persa in un precedente contrasto con Bremer e chiedeva che il gioco fosse fermato) 

gol

©Ansa

3' - La Juve alza subito il ritmo e prova a chiudere il Genoa nella sua area: un bel fltrante per l'inserimento di McKennie viene letto bene dalla difesa rossoblu e messo in angolo

calcio d'inizio!

L'abbraccio tra Spalletti e De Rossi

Abbraccio molto sentito e affettuoso tra Spalletti e De Rossi a bordocampo. Locatelli e Vasquez i capitani per lo scambio dei gagliardetti. Arbitra Davide Massa

Premiato Boga (giocatore del mese)

Prima del via, Boga (oggi in panchina) è stato premiato come giocatore del mese di marzo del campionato

Juve e Genoa in campo! La diretta è su Sky

  • JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti
  • GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

Ottolini: "Crisi calcio italiano? Meno interessi personali... "

Ottolini a Sky ha affrontato anche la questione dei giovani e della crisi del calcio italiano: "La nostra esperienza con la seconda squadra è molto positiva: comporta ovviamente una serie di investimenti e all’inizio bisogna avere anche pazienza, ma se si ha una visione a medio-lungo termine questo può portare dei risultati, come è stato nel nostro caso. E' una squadra su cui noi continueremo ancora di più a puntare. La situazione del calcio italiano? Bisognerebbe lasciare da parte gli interessi individuali e pensare un po’ al sistema"

Ottolini a Sky: "A buon punto con il rinnovo di Spalletti"

A Sky ha parlato anche Marco Ottolini, ds della Juventus, a proposito dei rinnovi di Vlahovic e Spalletti: "Con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro da Belgrado, mostrando reciprocamente una disponibilità a sedersi e valutare la situazione. Questi colloqui continueranno in queste settimane. Riguardo a Spalletti, come ha detto lui non c’è fretta. Siamo veramente concentrati su queste ultime partite ma siamo a buon punto".

De Rossi a Sky: "Martin? Può servire sui calci piazzati... "

Prima del fischio d'inizio Daniele De Rossi ha parlato a Sky spiegando la scelta di Martin al posto di Nortin-Cuffy: "Martin gioca a sinistra, scelta fatta anche perché a volte queste partite si possono risolvere anche con un calcio piazzato e lui è un maestro. La Juve forse è quella che gioca meglio in Italia assieme al Como". Poi ancora su Spalletti: "Mi ha dato tanto, l'ho avuto quando ero molto giovane e si è sempre evoluto per cercare di dare qualcosa in più; l'ho ritrovato anni dopo e si era migliorato ancora perché nella sua vita si è sempre aggiornato ed è sempre stato moderno"

Genoa, le scelte di De Rossi

De Rossi conferma tutti gli undici della sconfitta con l'Udinese (in cui l'alenatore era rimasto soddisfatto della prestazione) con un solo cambio obbligato: Norton-Cuffy si è infortunato con l'Under21 inglese e al suo posto gioca Martin. Marcandalli-Ostigard-Vasquez linea collaudata di difesa, Frendrup-Malinovskyi la mediana. Davanti ancora Colombo supportato da Messias-Vitinha.

  • GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

Juventus, le scelte di Spalletti

David torna titolare dopo un mese, per il resto tutto confermato, anche Perin in porta che ormai ha superato Di Gregorio nelle gerarchie. Spalletti ha tutti a disposizione e porta in panchina anche Vlahovic pronto a entrare a gara in corso. Kalulu-Bremer-Kelly-Cambiaso la linea di difesa che non si tocca, mediana Locatelli-Thuram con McKennie pronto a unire centrocampo e attacco. 

  • JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz.All. Spalletti

La situazione in classifica

Dopo il pareggio del Como la Juventus ha la possibilità di accorciare sul quarto posto che vale la Champions. Ma occhio dietro: l'Atalanta ha battuto il Lecce e si avvicina alla Roma

La classifica della Serie A

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De Rossi: "Spalletti come uno di famiglia"

Ieri l'allenatore del Genoa aveva parlato così di Spalletti: "Con lui a Roma ho vissuto gli anni più belli della mia carriera. Faccio ancora fatica a vederlo come un mio ex tecnico, piuttosto lo inquadro nella sfera quasi familiare della mia vita. Calcisticamente è un allenatore fenomenale".  Spalletti in passato aveva accostato De Rossi a Carletto Mazzone: "Per  me è un onore, vorrà dire che se facciamo gol vado sotto la curva della  Juve…"

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statistiche

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in  Serie A: 70 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23  pareggi in 115 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione  che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (231).

statistiche

La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro partite contro il Genoa in  campionato; solo una volta i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata  per più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il  1964 e il 1976.

statistiche

La Juventus ha perso solo due delle 57 partite casalinghe contro il Genoa in  Serie A (44 vittorie, 11 pareggi): 1-2 il 21 novembre 1937 e 0-1 il 20  gennaio 1991. In particolare, tra le formazioni contro cui i bianconeri  non hanno mai perso in casa nel massimo campionato nell'era dei tre  punti a vittoria (dal 1994/95), il Grifone è quella affrontata più  spesso davanti al proprio pubblico - 18 volte (13 vittorie, 5 pareggi  nel periodo).

statistiche

La Juventus ha  vinto solo due delle ultime sette gare giocate in Serie A, conquistando  nove punti nel parziale (2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte); nel  periodo (a partire dalla 24^ giornata), i bianconeri sarebbero al 13°  posto in classifica, al pari del Lecce (3 vittorie, 4 sconfitte).

statistiche

La Juventus ha  perso sei delle 30 partite finora giocate nella Serie A 2025/26 (15  vittorie, 9 pareggi) e, nelle ultime 15 stagioni (dal 2011/12), solo una  volta i bianconeri hanno registrato più sconfitte dopo 31 gare  stagionali disputate in un singolo campionato: otto nel 2022/23.

statistiche

Dall'arrivo di Daniele De Rossi il Genoa viaggia ad una media di 1.35 punti a partita in campionato: si  tratta della seconda miglior media punti per un allenatore alla guida  del Grifone (min. 2 panchine) nell'era dei tre punti a vittoria, dietro  solo a Gian Piero Gasperini (1.39).

statistiche

Dopo il successo per 2-0 in casa dell'Hellas Verona, il Genoa potrebbe  vincere due trasferte di fila in Serie A con lo stesso allenatore  seduto in panchina per la prima volta da maggio 2021, quando alla guida  del Grifone c'era Davide Ballardini (2-0 contro il Bologna e 1-0 contro  il Cagliari in quel caso).

statistiche

Da un lato, la Juventus è  una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di un  contropiede nella Serie A in corso (otto, al pari del Torino); dall'altro il Genoa è la formazione che ha tentato il minor numero di conclusioni in ripartenza in questo campionato (10).

statistiche

Kenan Yildiz è  il più giovane giocatore in doppia cifra di reti in questa Serie A: 10  gol nel torneo in corso per il classe 2005 - tra i giocatori nati dal  2003 in avanti, solo Lamine Yamal (14) vanta più marcature nei maggiori  cinque campionati europei 2025/26 (a 10 anche Yan Diomande, Saïd El Mala, Nico Paz e Rasmus Højlund). In generale, il turco (20 anni e 337  giorni lunedì 6 aprile) ha segnato 19 reti nel massimo campionato  italiano e l'ultimo giocatore ad essere arrivato a 20 prima di compiere  21 anni è stato Domenico Berardi il 18 gennaio 2015 (doppietta proprio  contro il Genoa, all'età di 20 anni e 170 giorni).

statistiche

Leo Ostigard ha  segnato cinque gol in questa Serie A e potrebbe diventare solo il  secondo difensore nella storia del Genoa a realizzare più reti in una  singola stagione nel massimo campionato, dopo il doppio ex di questa  sfida Domenico Criscito (otto nel 2019/20 e sei nel 2021/22). Inoltre,  nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessun centrale di difesa  ha segnato più reti rispetto al classe 1999 rossoblù (cinque anche Luka  Vuskovic dell’Amburgo).