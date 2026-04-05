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Serie AGiornata 31 - domenica 5 aprile 2026Giornata 31 - dom 5 apr
Fine
Pisa
0 - 1
Torino
Adams C. 80'
Pisa0 - 1 Torino
Adams C. 80'
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Pisa-Torino 0-1, gol e highlights. Decide Adams, prima vittoria in trasferta per D'Aversa

Prima vittoria lontano da Torino per i granata targati D'Aversa, che passano nel finale alla Cetilar Arena e si portano a +9 sul terzultimo posto. Ancora una sconfitta per il Pisa, ultimo insieme al Verona. Poche chance nel primo tempo: Gineitis ci prova in avvio, pericoloso anche Aebischer. Dopo l'intervallo Vlasic non inquadra la porta, male Tramoni in contropiede. All'80' l'episodio decisivo: Ebosse crossa sul secondo palo per Pedersen, che trova al centro Adams per il tap-in da tre punti

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