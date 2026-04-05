Intervenuto prima della partita contro la Roma, il presidente nerazzurro ha risposto alle critiche su Alessandro Bastoni: "È vergognoso che sia sottoposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dell'Italia ha origini ben più lontane e lui non merita questo trattamento". E sulle voci della sua possibile cessione: "Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti"