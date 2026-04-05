L'Inter ha segnato in 29 delle proprie 31 partite, più spesso di qualsiasi altra squadra di Serie A.
Inter-Roma 5-2, gol e highlights: doppio Lautaro, poi Calha, Thuram e Barella
La squadra di Chivu torna ad allungare in classifica dopo il prezioso successo sulla Roma a San Siro per 5-2. L’Inter parte fortissimo e dopo 1’ è già in vantaggio con Thuram. La Roma reagisce e trova il pari con Mancini ma prima del break Calhanoglu fa 2-1. Nella ripresa, ripartenza fulminea dell’Inter: Lautaro allunga sul 3-1, Thuram arrotonda per il 4-1 ma arriva anche la rete di Barella che fa 5-1. Pellegrini accorcia per il 5-2 finale. Inter a +9 sul Milan
Le pagelle di Inter-Roma
Un'Inter sopra le righe con Lautaro Martinez che torna in campo e si prende subito il premio di migliore in campo nella sfida contro la Roma. Sugli scudi anche tanti altri titolari di Christian Chivu che ha vinto la sfida a distanza con Gasperini. Nella Roma gli unici a raggiungere la sufficienza sono i due marcatori, Mancini e Pellegrini. Le pagelle di Riccardo Gentile
Le pagelle di Inter-Roma 5-2Vai al contenuto
Gli highlights di Inter-Roma 5-2
L'Inter non ha perso alcuna delle ultime 3 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 15 gare di fila tra il 30 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026.
La Roma ha segnato nelle ultime 8 partite in Serie A, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 24 gare da 22 dicembre 2024 a 30 agosto 2025.
Nicolò Barella ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 3 partite di Serie A (1 reti, 2 assist).
L'Inter ha segnato nelle ultime 3 partite in Serie A, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 15 gare da 30 novembre 2025 a 28 febbraio 2026
Lautaro Martínez ha segnato 16 gol in questa stagione (2 in questa partita), più di ogni altro giocatore dell'Inter in Serie A.
Inter-Roma 5-2
90' - Tre minuti di recupero
87' - Ci prova ancora Pellegrini da calcio di punizione, palla di poco oltre l'incrocio dei pali
81' - Esce Hermoso, entra Ziolkowski
80' - Altra chance per l'Inter, gran colpo di tacco di Bonnye in area per Pio Esposito che calcia di sinistro sul primo palo, Svilar ci mette una mano, ma adesso la Roma è davvero troppo passiva
78' - Adesso la Roma vacilla pericolosamente, altra ripartenza dell'Inter con Bonny che prova lo 'scavetto' su Svilar ma la sua conclusione è leggermente troppo larga
76' - Esce Zielinski, entra Mkhitaryan
69' - Accorcia la Roma: segna Pellegrini
Dopo una bell'azione di Malen, conclusione respinta, palla che torna a Pellegrini che batte nell'angolo Sommer
66' - Escono Calhanoglu e Thuram, entrano Sucic e Esposito
64' - Esce Soulé, entra El Shaarawy
Nicolò Barella ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 3 partite di Serie A (1 rete, 2 assist).
Thuram e Lautaro non segnavano nella stessa partita da due mesi. L’ultima volta era stato l’8 febbraio a Reggio Emilia con il Sassuolo
63' - Inter a valanga: Barella segna il quinto gol nerazzurro
Roma troppo morbida sulle palle vaganti ne approfitta Barella che poi è fortunato in un rimpallo e si ritrova il pallone per battere agevolmente Svilar
L'Inter ha segnato 10 gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, solo il Milan (12) e il Bologna (11) ne contano di più in questa stagione di Serie A.
Hakan Calhanoglu ha fornito il suo terzo assist in questa stagione di Serie A.
60' - Ammonito Pisilli
57' - Esce Rensch, entra Tsimikas
57' - Entrano Bonny e Darmian, escono Bastoni e Lautaro
55' - Ancora Inter in gol: segna anche Thuram
Dagli sviluppi di un angolo da sinistra calciato da Calhanoglu, Thuram va in anticipo sul primo palo e batte ancora Svilar
54' - Così come nel primo tempo, anche nella ripresa l'Inter è partita molto forte e la Roma non ha saputo tenere botta alla veemenza nerazzurra
Lautaro Martínez ha segnato il suo 16° gol in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore in Serie A.
52' - Doppietta di Lautaro: Inter avanti 3-1
Thuram vince un duello a trequarti poi sfrutta il taglio di Dumfries per servire in area Lautaro che a tu per tu con Svilar lo batte per il 3-1 nerazzurro
46' - Esce Mancini, entra Ghilardi
Inter-Roma 2-1
Si riparte a San Siro
Marotta: "Linciaggio vergognoso contro Bastoni, è un nostro patrimonio"
Intervenuto prima della partita contro la Roma, il presidente nerazzurro ha risposto alle critiche su Alessandro Bastoni: "È vergognoso che sia sottoposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. L'eliminazione dell'Italia ha origini ben più lontane e lui non merita questo trattamento". E sulle voci della sua possibile cessione: "Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti"
Marotta: 'Linciaggio vergognoso contro Bastoni, è un nostro patrimonio'Vai al contenuto
Inter, classifica marcatori all-time: Lautaro stacca Boninsegna
A segno contro la Roma al rientro dall'infortunio, Lautaro Martinez si prende il terzo posto in solitaria tra i marcatori all-time dell'Inter considerando tutte le competizioni. Staccato Boninsegna, ora il 'Toro' ha raggiunto quota 172 gol in maglia nerazzurra (130 in Serie A). Ecco la top 10 storica
La classifica marcatori all-time dell'InterVai al contenuto
L'Inter ha segnato 31 gol nel primo tempo, in 31 partite, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.
L'Inter ha segnato 11 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A.
Hakan Çalhanoglu, nove gol in questo campionato, ha trovato la rete per due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2024 (v Cagliari e Torino).
Inter-Roma 2-1
47' - Gran gol di Calhanoglu: Inter di nuovo in vantaggio
Calhanoglu riceve palla ai 25 metri, non è pressato e lascia partire un bolide che beffa Svilar per il nuovo vantaggio nerazzurro
45' - Due minuti di recupero
Devyne Rensch ha fornito il suo secondo assist in questa stagione di Serie A.
La Roma ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 8 partite di Serie A.
40' - Pareggia la Roma: gol di Mancini
La Roma continua a spingere e viene premiata, da sinistra Rensch mette in mezzo un pallone testo sul quale irrompe di testa Mancini, palla alle spalle di Svilar
38' - Conclusione da sinistra di Hermoso che incoccia il braccio di Dumfries ma la postura dell'olandese è corretta e l'arbitro lascia proseguire
37' - Quando attacca l'Inter è davvero efficace, ci provano in sequenza ravvicinata, Barella, Dimarco e Zielinski, tutte e tre le conclusioni sono state respinte dalla difesa della Roma
32' - Torna a farsi pericolosa l'Inter con una bell'azione di Thuram per Dimarco che appoggia a Zielinski, tiro a giro verso il secondo palo, ma la palla finisce fuori
30' - Ancora la Roma che riesce a mettere un altro pallone in mezzo per Ndicka che prova a giocare di sponda ma Sommer è attento e anticipa Soulé
25' - Nuovo tentativo di Malen che si va a conquistare una palla ai 20 metri, controlla, sposta e calcia con il destra, ancora una volta conclusione fuori di poco
24' - Roma vicinissima al pareggio, calcio di punizione laterale di Soulé per Malen che colpisce di testa dal secondo palo, gran riflesso di Sommer che allunga la traiettria in angolo
21' - Buon tentativo della Roma con Cristante che mette un ottimo pallone sul secondo palo, leggermente troppo alto per Rensch che colpisce di testa ma non riesce a indirizzare
13' - Adesso la Roma prova a giocare con il possesso ma l'Inter riparte ancora e lo fa con Dimarco che premia il movimento di Lautaro, l'argentino incrocia con il sinistro sul primo palo, Svilar devia in angolo
10' - Molto bene l'Inter in questo avvio, la squadra di Chivu cerca di sfuggire alla marcatura uomo su uomo della Roma con molteplici rotazioni specialmente tra i centrocampisti
Federico Dimarco ha creato 78 occasioni in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A.
5' - Doppia chance per l'Inter che sfiora il raddoppio prima con Calhanoglu (respinta di Svilar) e poi con Dimarco, sinistro (deviato) di poco sul fondo
Marcus Thuram ha fornito il suo quarto assist in questa stagione di Serie A.
Lautaro Martínez ha segnato il suo 15° gol in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore in Serie A
La Roma non ha vinto alcuno degli ultimi 9 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 5 ottobre 2025 contro la Fiorentina.
L'Inter ha evitato la sconfitta nelle ultime 23 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 31 agosto 2025 contro l'Udinese (sconfitta 1-2)
Lautaro Martínez (130) ha eguagliato Ezio Pascutti e Francesco Graziani (130) in 43^ posizione tra i giocatori con più gol segnati nella storia della Serie A.
1' - Inter in vantaggio: la sblocca Lautaro
Gran partenza dell'Inter che passa alla prima azione, Thuram entra dal lato corto di destra in area di rigore, mette un pallone rasoterra su cui si avventa Lautaro che batte Svilar con una conclusione sotto la traversa
Inter-Roma 0-0
Si parte a San Siro
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A
Solo il Como ha subito meno gol (22) della Roma in questo campionato (23, come il Milan), mentre l’Inter è la squadra che ha registrato più clean sheet (15).
Ci siamo quasi, manca poco all'inizio della sfida di San Siro tra Inter e Roma
L’Inter è la squadra che ha effettuato più cross su azione nel torneo in corso (525), mentre la Roma è la formazione che ne ha concessi meno agli avversari (252).
Con un successo, la Roma può toccare la soglia di almeno 57 punti nelle prime 31 gare stagionali per la prima volta in Serie A dal 2017/18 (60 in quell’occasione).
Marotta: "Bastoni? Non andrà via, vergognoso come è stato trattato"
"Vergognoso che sia stato esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. Le origini dell'eliminazione dell'Italia sono un pochino più lontane. Al di là di questo un ragazzo della sua età non merita questo trattamento. Non ci sono gli estremi perché possa abbandonare questa maglia, è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano"
Massara: "Malen resterà a lungo, Gasp una certezza"
"Per Malen esiste un diritto a favore della Roma, è un presupposto perché possa rimanere a lungo". Ripartirete da Gasperini? "E' una certezza"
La Roma ha terminato in parità tutte le ultime cinque partite disputate il giorno di Pasqua nel massimo campionato (la prima di questa serie proprio contro l’Inter nel 1973): tanti pareggi quanti ne aveva registrati nelle 22 gare giocate in questa festività.
I nerazzurri possono toccare la soglia dei 70 punti nelle prime 31 gare stagionali per la seconda volta negli ultimi tre campionati (dopo il 2023/24, 82), dopo che ci erano riusciti solo una volta nei 14 precedenti (nel 2020/21, 75).
L'Inter ha pareggiato le ultime due gare di campionato: tante volte quante nelle precedente 35 partite di Serie A; inoltre, i nerazzurri possono terminare in equilibrio tre incontri di fila in una singola stagione per la prima volta da gennaio 2020.
L’Inter non ha segnato in sei degli ultimi nove primi tempi giocati in casa contro la Roma in Serie A, realizzando cinque centri nel parziale.
Lo spogliatoio della Roma a San Siro
Calhanoglu: "Dispiace per l'Italia, ma ora dobbiamo pensare solo allo Scudetto"
"C'è delusione, la Turchia non si qualificava da 24 anni e mi dispiace per l'Italia però è successo. Ho visto i miei compagni, adesso dobbiamo pensare solo allo scudetto perché dietro si avvicinano e dobbiamo cambiare marcia"
La Roma ha perso più gare a Milano che in qualsiasi altra città in trasferta in Serie A (97: 47 ko contro l’Inter, 50 contro il Milan).
Soulé: "Partita importante, loro si giocano lo Scudetto"
"Mi è dispiaciuto non esserci nelle ultime partite che erano molto importanti, ma i ragazzi hanno dato tutto nonostante gli infortuni e stasera è una partita molto importante. Siamo tante squadre in lotta per la Champions, loro sono molto forti e si giocano lo scudetto: sarà una bellissima partita".
Inter in campo con questa maglia
Solo in una delle ultime sei sfide tra Inter e Roma in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno: il 10 febbraio 2024 in un 4-2 a favore dei nerazzurri.
La formazione dell'Inter in grafica
Inter e Roma si affrontano il giorno di Pasqua per la quarta volta nella storia della Serie A, la prima dal 22 aprile 1973; i nerazzurri sono rimasti imbattuti, grazie a due successi e un pareggio.
La formazione della Roma in grafica
Il gagliardetto di Inter-Roma
Roma, le scelte di formazione
Anche Gasperini ritrova un uomo offensivo importante come Soulé che gioca con Pellegrini alle spalle di Malen. In campo Pisilli accanto a Cristante e Rensch sull'out di sinistra con Celik a destra. Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa
Inter, le scelte di formazione
Chivu ritrova Lautaro e lo affianca a Thuram in attacco. A centrocampo c'è Calhanoglu con Barella e Zielinski. Dumfries a destra. In difesa il centrale è Acerbi, Bastoni sul centro-sinistra
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.All. Gasperini
Statistiche e curiosità
La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); i nerazzurri sono l'unica formazione ad aver siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano
Roma squadra contro cui l'Inter ha vinto il maggior numero di gare in A
La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto il maggior numero di match in Serie A: 80 su 185 gare (54 pareggi, 51 sconfitte). In generale, con questo incontro saliranno a 186 le sfide tra le due formazioni nel massimo campionato, record di partite tra due formazioni nella storia del torneo al pari di quelle tra la Juventus e sempre i nerazzurri.
Nessun pareggio nelle ultime 10 gare tra Inter e Roma
Dopo una serie di sei gare di fila in cui Inter e Roma si sono divise la posta in palio, negli ultimi 10 incontri tra le due formazioni in campionato non è arrivato alcun pareggio (otto successi nerazzurri e due giallorossi); l'ultimo pari in campionato tra meneghini e capitolini risale al 2-2 dell'Olimpico del 10 gennaio 2021.
Roma, due vittorie nelle ultime tre trasferte contro l'Inter
La Roma ha vinto due delle ultime tre gare di campionato in casa dell'Inter (1 sconfitta) dopo essere rimasta senza successi nelle precedenti cinque (3 pareggi, 2 sconfitte), incluso l'1-0 del 27 aprile 2025 con gol di Matias Soulé. I giallorossi potrebbero vincere due trasferte di fila in casa dei nerazzurri in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2012 (3-1 con Zdenek Zeman in panchina) e ottobre 2013 (3-0 sotto la guida tecnica di Rudi Garcia).
L'Inter non vince da tre partite in Serie A
L'Inter non ha vinto nessuno degli ultimi tre match disputati in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta) e potrebbe restare senza successi per almeno quattro partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023 - serie di cinque in quel caso (1 pareggio, 4 sconfitte) con Simone Inzaghi in panchina
Roma, il record di punti guadagnati in trasferta
Solo l'Atalanta (-14) ha una differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa più ampia rispetto alla Roma in questa Serie A: -10, frutto di 22 punti conquistati lontano da casa rispetto al bottino di 32 davanti ai tifosi giallorossi.
Gasperini, Inter squadra contro cui ha perso più gare in A da allenatore
L'Inter è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini (tre gare in campionato alla guida del Biscione nel 2011/12 - 1 pareggio, 2 sconfitte) ha perso più partite da allenatore in Serie A: 18 su 32 (5 vittorie, 9 pareggi). I nerazzurri sono anche la formazione contro cui le squadre allenate dall'attuale tecnico giallorosso hanno incassato più reti nel massimo campionato (57).
Inter e Roma tra le tre squadre che vantano il più alto dominio territoriale in serie A
Inter e Roma sono due delle tre squadre che vantano il più alto dominio territoriale nella Serie A 2025/26, come indicato dall'indice Field Tilt sul possesso nell'ultimo terzo di campo, pari al 73% per i nerazzurri e al 67% per i giallorossi (affiancati dal Como). Inoltre, il Biscione è primo anche per gol segnati a seguito di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel campionato in corso: sei (record condiviso con i lariani), esattamente il doppio di quelli realizzati dai capitolini (tre, come Bologna, Cagliari e Juventus)
Esposito potrebbe raggiungere un record di Balotelli
Francesco Pio Esposito (20 anni e 281 giorni domenica 5 aprile, a bersaglio da due match di fila) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nerazzurro negli ultimi 35 anni a segnare nella sfida tra Roma e Inter da Under 21 dopo Mario Balotelli, che realizzò una doppietta contro i giallorossi all'età di 18 anni e 201 giorni l'1 marzo 2009. Inoltre, l'ultimo giocatore dell'Inter capace di andare a bersaglio per almeno tre gare di fila prima di compiere 21 anni fu sempre Balotelli tra febbraio e marzo 2009 (la partita appena citata contro i giallorossi fa parte proprio di quella serie, mentre le altre due furono contro Bologna e Genoa).
Dall'arrivo alla Roma Malen miglior marcatore della Serie A
Dal suo approdo in giallorosso a metà gennaio, Donyell Malen è il miglior marcatore della Serie A con sette reti all'attivo: solo tre giocatori nella storia della Roma contano più reti realizzate tutte nel girone di ritorno in una singola stagione del massimo campionato: Vincenzo Montella nel 2001/02 (13), Lorenzo Bettini nel 1953/54 (9) e Stephan El Shaarawy nel 2015/16 (8) - a quota 7 anche Cengiz Ünder nel 2017/18 e Dante Di Benedetti nel 1935/36.