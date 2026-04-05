Serie AGiornata 31 - domenica 5 aprile 2026Giornata 31 - dom 5 apr
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Cremonese-Bologna 1-2: gol di Joao Mario e Rowe per gli emiliani
La squadra di Italiano ritrova il successo in campionato, battendo 2-1 la Cremonese, e sale all'ottavo posto in classifica. Dopo appena tre minuti la sblocca Joao Mario, poi al quarto d'ora il mancino di Rowe vale il raddoppio per il Bologna. La formazione di casa la riapre nel recupero con il rigore di Bonazzoli, ma non basta per strappare il pari. Entrambe le squadre chiudono in 10 per le espulsioni di Maleh e Ferguson