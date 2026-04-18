La squadra di Conte cade al 'Maradona' dopo 495 giorni e ora sono 12 i punti di ritardo dall'Inter a cinque giornate dalla fine della Serie A. Azzurri ancora in svantaggio in avvio con Cancellieri, servito da Taylor. Alla mezz'ora Zaccagni si fa parare il rigore del 2-0 da Milinkovic-Savic, ci provano ancora Cancellieri e Tavares. E al 57' Basic segna il gol del raddoppio che regala tre punti alla Lazio, impegnata mercoledì a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia

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