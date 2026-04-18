Mario Hermoso ha eguagliato questa sera il proprio record di marcature casalinghe nei Big-5 campionati europei: due, come nel 2018/19 con l’Espanyol e sia nel 2021/22 che nel 2022/23 con l’Atletico Madrid.
Roma-Atalanta 1-1, gol e highlights: Hermoso risponde a Krstovic
All’Olimpico termina in parità una sfida che avrebbe potuto determinare il futuro di una delle due squadre ma che lascia ancora la Roma appaiata al Como in classifica, l’Atalanta costretta a rincorrere un piazzamento Champions che si fa complicato. La squadra di Palladino la sblocca con Krstovic ma allo scadere del primo tempo pareggia Hermoso. Nella ripresa Roma pericolosa con Malen, traversa di Hermoso ma finisce 1-1
Gli highlights di Roma-Atalanta 1-1
Le pagelle di Roma-Atalanta
Allo stadio Olimpico finisce 1-1 tra Roma e Atalanta. L’MVP è Carnesecchi con le sue parate: nella squadra di Palladino il peggiore è De Ketelaere, sotto il sei anche Bellanova e Scalvini. Nella Roma spicca il 5 a El Aynaoui, è il voto più basso nella squadra di Gasperini. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile
Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1Vai al contenuto
Nessun giocatore ha segnato più gol fuori casa di Nikola Krstovic in questo campionato: otto, come Lautaro Martínez.
L’Atalanta ha vinto non più di cinque delle prime 16 trasferte stagionali di Serie A (cinque in quello attuale) solo per la seconda volta negli ultimi 10 campionati (dal 2016/17) – dopo il 2023/24 (cinque anche in quel caso)
La Roma non ha vinto un match di campionato dopo avere effettuato almeno nove tiri verso lo specchio (9 vs Atalanta) per la prima volta dal maggio 2022 (pareggio e 16 conclusioni in porta vs Venezia).
Solo il Pisa (otto) ha pareggiato più trasferte dell’Atalanta in questo campionato: sette
La Roma è la squadra contro cui Marten de Roon ha preso parte a più reti fuori casa in Serie A: quattro (3 gol+1 assist), segue l’Hellas Verona con tre
L’Atalanta ha segnato per due primi tempi consecutivi in trasferta in campionato (vs Lecce e Roma) per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre (vs Torino e Juventus).
Roma-Atalanta 1-1
91' - Ammonito Djimsiti
90' - Quattro minuti di recupero
84' - Adesso le squadre sembrano anche un po' stanche, tuttavia la gara resta in bilico e potrebbe essere decisa da un episodio
80' - Esce Ederson, entra Pasalic
78' - Entra Tsimikas, esce Rensch
76' - Ammonito Pisilli
75' - Ancora Roma molto pericolosa direttamente dagli sviluppi di un calcio, d'angolo, ancora Hermoso colpisce di testa, la palla finisce contro la traversa
71' - Esce Soulé, entra Robinio Vaz
70' - Continua a insistere la Roma, ci prova anche Venturino di testa, palla oltre la traversa
67' - Adesso spinge la Roma con Celik da destra, altro cross, Hermoso questa volta indirizza di testa, Carnesecchi blocca in tuffo
65' - Ammonito Ederson
63' - Arriva la prima vera fiammata di Malen che come al solito attacca bene la profondità poi incorcia con il destro, Carnesecchi ci mette le mani e respinge
60' - Escono El Shaarawy, El Aynaoui e Mancini, entrano Venturino, Pisilli e Ghilardi
58' - Occasione un po' casuale per la Roma con Mancini che alza un pallone verso il secondo palo, ci crede El Shaarawy che prova la deviazione, Carnsecchi d'istino respinge in angolo
54' - Esce Bellanova, entra Bernasconi
53' - Adesso squadre anche leggermente più allungate, ci potrebbe essere qualche spazio in più per le transizioni
47' - Prima iniziativa di Zalewski che da sinistra si accentra e calcia con il destro, palla non troppo distante dalla porta di Svilar
Roma-Atalanta 1-1
Si riparte all'Olimpico
Entrano Zalewski, Kossounou e Ahanor, escono De Ketelaere, Kolasinac e Scalvini
Mario Hermoso ha eguagliato questa sera il proprio record di marcature casalinghe nei Big-5 campionati europei: due, come nel 2018/19 con l’Espanyol e sia nel 2021/22 che nel 2022/23 con l’Atletico Madrid.
Roma-Atalanta 1-1
46' - Pareggia la Roma: segna Hermoso
Azione manovrata per la Roma con Celik che mette in mezzo l'ennesimo pallone, sponda di testa di Rensch e gran conclusione al volo di Hermoso da centro area, Carnesecchi non accenna nemmeno la parata
43' - La Roma prova a chiudere in attacco il primo tempo alla ricerca del pareggio
40' - Bellissima giocata di Soulé che riesce a liberare Celik in area che prova in diagonale a sorprendere Carnesecchi che, invece, para senza grosse difficoiltà
37' - Adesso la Roma prova a ragionare mantenendo il possesso nel tentativo di trovare varchi nella difesa dell'Atalanta che resta sempre molto compatta
33' - Bravissimo Svilar sul tentativo di Ederson che entra in area, ci prova con l'esterno ma il portiere della Roma risponde
32' - Ancora Roma che in questo momento è molto più efficace quando riparte, Malen entra in area e calcia in diagonale, altra gran parata di Carnesecchi
29' - Adesso l'Atalanta sembra abbastanza in controllo del match con la Roma che sta mancando un po' soprattutto in zona di rifinitura e di finalizzazione
Nikola Krstovic è andato a segno per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A (vs Inter, Lecce e Roma).
24' - Roma vicinissima al pareggio, El Shaarawy in campo aperto, cede a Malen che si fa chiudere da uno straordinario Carnesecchi
18' - La risposta della Roma con un'iniziativa di Soulé che si accentra da destra, calcia con il sinistro e Carnesecchi devia in angolo
Nessun giocatore ha segnato più gol fuori casa di Nikola Krstovic in questo campionato: otto, come Lautaro Martínez.
Nikola Krstovic è andato a segno per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A (vs Inter, Lecce e Roma).
12' - Atalanta n vantaggio: segna Krstovic
Palla persa in uscita dalla Roma, recuperata dall'Atalanta con grande pressione, De roon la serve a Krstovic che dal limite dell'area la incrocia e batte Svilar
10' - L'Atalanta adesso prova a insistere con il possesso anche se la Roma resta aggressiva e pronta a non abbassarsi troppo
6' - La risposta della Roma quasi fotocopia rispetto all'azione dell'Atalanta, palla sul secondo palo, El Shaarawy, sorpreso, non riesce a coordinarsi per colpire verso la porta di Carnesecchi
3' - Primo tentativo dell'Atalanta con una palla profonda sul secondo palo, De Ketelaere non arriva alla deviazione vincente
Roma-Atalanta 0-0
Si parte all'Olimpico
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A, quasi tutto pronto per Roma-Atalanta
Da una parte la Roma è la squadra che ha subito meno gol nel 1° tempo (nove) in questa Serie A, dall’altra l’Atalanta è una delle due formazioni, insieme al Milan, con meno reti incassate nel 2° tempo (entrambe 14).
Solamente Inter (38) e Napoli (37) hanno collezionato più punti della Roma in casa in questa Serie A: 35. Dall’altro lato, invece, l’Atalanta ne ha conquistati 21 in trasferta, posizionandosi nona in questa speciale classifica.
Massara: "Mancate le vittorie con le big ma ancora in corso per il 4° posto"
"Sono mancate le vittorie con le big, a parte quella con il Como. Però non sono mai mancate le prestazioni. Questa squadra ha vinto tante partite ma ne ha anche perse diverse. Sono mancati i pareggi. Questa sera è una buona opportunità per dimostrare che stiamo crescendo. Comunque nonostante questo dato siamo ancora in lotta per il quarto posto"
Dall’arrivo di Raffaele Palladino (sosta nazionali di metà novembre), nessuna squadra ha registrato più clean sheet dell’Atalanta in Serie A: 10 in 21 match, al pari di Inter e Como.
Palladino: "Non molleremo fino alla fine"
"Siamo concentratissimi per la partita di stasera, possiamo riaprire i giochi per l'Europa. Possiamo avvicinarci alla Roma qualora dovesse andare bene. Per noi è un percorso che parte da 5 mesi e ogni volta che facciamo un passo falso sembra che ci crolla il mondo addosso. Ma non molleremo fino alla fine"
Dopo l’1-0 contro il Lecce e il 3-0 contro il Pisa, la Roma potrebbe ottenere tre successi interni di fila in Serie A solo per la seconda volta sotto la guida di Gian Piero Gasperini, la prima tra dicembre 2025-gennaio 2026 (v Como, Genoa e Sassuolo); in generale, i giallorossi non ottengono tre successi casalinghi consecutivi con annesso clean sheet dal settembre-ottobre 2023 (con José Mourinho in panchina).
Dopo il 2-0 del 2 dicembre 2024 nell’ultima gara fuori casa contro la Roma in campionato, l’Atalanta potrebbe registrare due clean sheet in trasferta di fila contro i giallorossi solo per la terza volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1995 e il 1996 e quello tra il 1954 e il 1955.
L’Atalanta è imbattuta nelle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma iniziate con un punteggio in classifica inferiore rispetto agli avversari: sette vittorie - incluse le quattro più recenti - e quattro pareggi.
Napoli-Lazio 0-2
Dopo il pareggio a Parma, la squadra di Conte cade al 'Maradona' e scivola a -12 dall'Inter capolista a cinque turni dalla fine del campionato. Biancocelesti subito in vantaggio con Cancellieri, che sfrutta l'assist di Taylor. Alla mezz'ora Milinkovic-Savic para il rigore di Zaccagni. Prima dell'intervallo chance ancora per Cancellieri e Tavares. Il raddoppio lo firma Basic al 57'. Mercoledì la Lazio si gioca un posto in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta
La Lazio batte 2-0 il Napoli: Inter a +12Vai al contenuto
La formazione dell'Atalanta in grafica
Solo contro Bologna (40) e Lazio (39) l’Atalanta ha conquistato più successi in Serie A che contro la Roma (34); in generale, quella giallorossa (150) è la formazione contro cui i nerazzurri hanno realizzato il maggior numero di reti nel massimo torneo.
La formazione della Roma in grafica
128^ sfida tra Roma e Atalanta in Serie A: il bilancio sorride ai giallorossi con 54 successi a 34 – 39 pareggi completano il quadro.
Roma, le scelte di formazione
Gasp recupera Mancini che va in campo dal 1'. A centrocampo El Aynaoui con Cristante. Malen come terminale offensivo, alle sue spalle Soulé e El Shaarawy
Tutto pronto all'Olimpico per Roma-Atalanta
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino manda in campo dal 1' Krstovic e non Scamacca. Gioca Bellanova a destra, con Zappacosta a sinistra e non Bernasconi. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti
La maglia dell'Atalanta per la sfida alla Roma
La Roma si prepara alla sfida con l'Atalanta
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
Statistiche e curiosità
La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta (1 pareggio), incluse le quattro più recenti; i giallorossi non perdono almeno cinque gare consecutive contro una singola avversaria nella competizione dal periodo tra il 1988 e il 1990, contro il Milan in quel caso.
Roma, nelle ultime 11 sfide bilancio favorevole all'Atalanta
Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l'Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente. La Dea solo una volta ha vinto due trasferte di fila contro i giallorossi in Serie A: tra il 1995 e il 1996 con Emiliano Mondonico allenatore
La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A
La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3 pareggi, 3 sconfitte); i giallorossi non registrano almeno due successi consecutivi nel massimo campionato da quelli contro Lecce, Sassuolo e Torino a gennaio.
Roma, 11 successi in 16 gare casalinghe in questa stagione di Serie A
La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14).
Atalanta, con Palladino alla guida mai due sconfitte di fila
L'Atalanta ha perso l'ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Raffaele Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato; l'ultima volta risale infatti allo scorso novembre (tre in quel caso - ultime due partite della gestione Ivan Juric e la prima sotto la guida di Palladino).
Atalanta, solo 5 vittorie in 15 trasferte stagionali in A
L'Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6 pareggi 4 sconfitte); nelle precedenti nove stagioni in Serie A (dal 2016/17), soltanto una volta i bergamaschi hanno registrato al massimo cinque successi dopo 16 gare esterne: nel 2023/24 (cinque).
Atalanta squadra che ha effettuato più attacchi diretti in questa stagione
L'Atalanta è la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (65) in questa stagione di Serie A; la Roma ne conta 34, solo quattro squadre ne hanno registrati meno. Sia la Dea che i giallorossi, però, hanno realizzato una sola rete da questa situazione di gioco.
Atalanta in gol con ben 17 marcatori diversi in questa Serie A
L'Atalanta ha ben 17 marcatori diversi nella Serie A 2025/26; solo in due stagioni i bergamaschi hanno avuto più giocatori a segno nella competizione: 20 nel 2021/22 e 18 nel 2022/23.
Krstovic e Malen i giocatori con più tiri effettuati in media
Nikola Krstovic (5.4) e Donyell Malen (4.5) sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i giocatori con più tiri effettuati in media per 90 minuti in questo campionato (min.10 presenze).
Solo Ibra e Maxi Lopez meglio di Malen da gennaio
Da quando la FIFA ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solamente due giocatori approdati in Serie A nella sessione di mercato invernale hanno segnato più reti di Donyell Malen nel 2025/26: 10 gol finora per l’attaccante della Roma (come Zlatan Ibrahimović nel 2019/20 con il Milan), meno solo di Maxi López col Catania nel 2009/10 (11) e Mario Balotelli con il Milan nel 2012/13 (12).