"Sono mancate le vittorie con le big, a parte quella con il Como. Però non sono mai mancate le prestazioni. Questa squadra ha vinto tante partite ma ne ha anche perse diverse. Sono mancati i pareggi. Questa sera è una buona opportunità per dimostrare che stiamo crescendo. Comunque nonostante questo dato siamo ancora in lotta per il quarto posto"