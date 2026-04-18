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Serie AGiornata 33 - sabato 18 aprile 2026Giornata 33 - sab 18 apr
Fine
Udinese
0 - 1
Parma
Elphege N. 51'
Udinese0 - 1 Parma
Elphege N. 51'
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Udinese-Parma 0-1: gol di Elphege

La squadra di Cuesta torna a vincere dopo quasi due mesi, battendo 1-0 l'Udinese in trasferta. La gara si sblocca a inizio ripresa: entra Elphege e al 51', dopo una giocata in mezzo a due avversari, batte Okoye per il vantaggio. A un quarto d'ora dal termine Gueye colpisce una traversa, sulla ribattuta spreca Zaniolo. Il Parma tiene fino alla fine i tre punti e 'vede' la salvezza a un passo

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