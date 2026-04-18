Serie AGiornata 33 - sabato 18 aprile 2026Giornata 33 - sab 18 apr
Fine
0 - 1
0 - 1
Udinese-Parma 0-1: gol di Elphege
La squadra di Cuesta torna a vincere dopo quasi due mesi, battendo 1-0 l'Udinese in trasferta. La gara si sblocca a inizio ripresa: entra Elphege e al 51', dopo una giocata in mezzo a due avversari, batte Okoye per il vantaggio. A un quarto d'ora dal termine Gueye colpisce una traversa, sulla ribattuta spreca Zaniolo. Il Parma tiene fino alla fine i tre punti e 'vede' la salvezza a un passo