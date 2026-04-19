Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
CRE0
TOR0
VER0
MIL1
PIS1
GEN2
JUV2
BOL0
Serie AGiornata 33 - domenica 19 aprile 2026Giornata 33 - dom 19 apr
Fine
Pisa
Canestrelli S. 19'
1 - 2
Genoa
Ekhator J. 41'Colombo L. 55' (Rig.)
Pisa
Canestrelli S. 19'
1 - 2 Genoa
Ekhator J. 41'Colombo L. 55' (Rig.)
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Pisa-Genoa 1-2: video, gol e highlights

Canestrelli illude, poi Ekhator e Colombo la ribaltano: il Genoa vince 2-1 in casa del Pisa e blinda la salvezza. Partono meglio i toscani, avanti al 19' con il colpo di testa di Canestrelli e vicini anche al raddoppio con Angori. Ma al primo vero affondo il Genoa pareggia prima dell'intervallo con Ekhator. Nella ripresa l'episodio chiave: mano di Canestrelli e rigore trasformato da Colombo al 54'. Il Pisa prova a reagire ma non trova il pari: nerazzurri ultimi e sempre più vicini alla B

CLASSIFICA PAGELLE