Canestrelli illude, poi Ekhator e Colombo la ribaltano: il Genoa vince 2-1 in casa del Pisa e blinda la salvezza. Partono meglio i toscani, avanti al 19' con il colpo di testa di Canestrelli e vicini anche al raddoppio con Angori. Ma al primo vero affondo il Genoa pareggia prima dell'intervallo con Ekhator. Nella ripresa l'episodio chiave: mano di Canestrelli e rigore trasformato da Colombo al 54'. Il Pisa prova a reagire ma non trova il pari: nerazzurri ultimi e sempre più vicini alla B

CLASSIFICA - PAGELLE