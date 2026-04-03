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Serie AGiornata 33 - domenica 19 aprile 2026Giornata 33 - dom 19 apr
Fine
Juventus
David J. 2'Thuram K. 57'
2 - 0
Bologna
Juventus
David J. 2'Thuram K. 57'
2 - 0 Bologna
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Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights. Decidono le reti di David e Thuram

La squadra di Spalletti vince 2-0 col Bologna e consolida il 4° posto, allungando a +5 su Como e Roma. Meno di due minuti e David porta in vantaggio la Juventus, nel primo tempo anche una traversa colpita dall'ex Holm. Nella ripresa entra Thuram e trova il raddoppio, poi Rowe colpisce un palo ma i tre punti sono dei bianconeri che si avvicinano all'obiettivo Champions

CLASSIFICA - PAGELLE

Le pagelle

Tra i bianconeri brilla David, non solo per il gol che sblocca subito la partita. Negli ospiti, apparsi stanchi, si salva Orsolini. I voti di Stefano Borghi

Le pagelle di Juventus-Bologna 2-0

Le pagelle di Juventus-Bologna 2-0

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La Juventus vince 2-0 e consolida il 4° posto, allungando a +5 su Como e Roma.

La classifica della Serie A

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finisce qui!

Juventus-Bologna 2-0

Decidono i gol di David, nel primo tempo, e Thuram, nella ripresa!

Juve-Bologna 2-0

90' - Tre minuti di recupero

89' - La Juventus gestisce senza difficoltà il doppio vantaggio e 'vede' la vittoria

sostituzione

86' - L'ultimo cambio di Spalletti è Openda: finisce qui la partita di Boga

85' - Problema fisico per Bernardeschi che non riesce a concludere la partita: il Bologna chiuderà in 10

83' - Moro! Tiro ribattuto di Orsolini che, sulla seconda palla, appoggia per il destro del centrocampista: conclusione leggermente fuori dallo specchio

sostituzione

80' - Cambio anche per Spalletti che toglie Cambiaso per far posto a Gatti

statistiche

Quella in corso diventa la prima stagione nei big-5 campionati europei in cui Weston McKennie raggiunge la doppia cifra di partecipazioni a rete: cinque gol e cinque assist per l'americano nella Serie A in corso

sostituzione

77' - Ultimo cambio per Italiano: esce Castro, entra Bernardeschi tra gli applausi dello Stadium

75' - Entriamo nell'ultimo quarto d'ora: Juventus in vantaggio 2-0 sul Bologna

sostituzione

72' - Doppio cambio per Spalletti: dentro Yildiz e Zhegrova al posto di David e Conceiçao

69' - Bremer ci prova di testa, ma il tentativo finisce largo

sostituzione

68' - Problemi per Helland che non ce la fa: al suo posto Italiano sceglie Heggem

66' - La Juventus, comunque, non si ferma e continua ad attaccare, alla ricerca del terzo gol

Palo di Rowe

63' - Bologna vicino al gol! Bell'azione dei rossoblù con Orsolini che premia la sovrapposizione di Zortea: rasoterra sul secondo palo dove arriva Rowe che colpisce il legno

ammonizione!

60' - Intervento in ritardo di Locatelli su Lucumí e giallo per il centrocampista

sostituzione

59' - Triplo cambio per Italiano che toglie Pobega, Sohm e Cambiaghi, dentro Moro, Ferguson e Rowe

GOL!

Thuram raddoppia

57' - La Juve fa 2-0! Prima fiammata del secondo tempo e subito gol per i bianconeri: cross dalla destra di McKennie, stacca in area Thuram che trova il bis!

Il gol di Thuram

54' - Ritmo contenuto in questa fase

50' - Il Bologna cerca di dare una scossa in quest'avvio di ripresa, dopo un primo tempo chiuso senza occasioni

47' - Orsolini! L'esterno riceve lato destro e punta Kelly in area: doppio passo e palla sul destro incrociato che non inquadra lo specchio

inizia il secondo tempo!

sostituzione

C'è una novità nell'11 di Spalletti dopo l'intervallo: fuori Holm, dentro Thuram

Cosa è successo nel primo tempo

Avanti la Juve dopo i primi 45 minuti ed è un vantaggio meritato, arrivato dopo 89 secondi con il colpo di testa di David. Poi i bianconeri hanno provato a legittimare ulteriormente il dominio sugli avversari, andando vicino più volte al bis: in particolare con le occasioni di Conceiçao e ancora dell'attaccante canadese, mentre il mancino dell'ex Holm si è stampato sulla traversa. Lato Bologna, invece, nessun pericolo creato dalle parti di Di Gregorio. Si ripartirà dall'1-0!

Il primo tempo di Juve-Bologna
intervallo!

Squadre al riposo: Juventus in vantaggio 1-0 sul Bologna, decide fin qui la rete al 2' di David

45+1' - In acrobazia arriva il tentativo di Orsolini, ma è troppo poco per impensierire il portiere

45' - Due minuti di recupero

43' - David manca la doppietta! L'attaccante canadese scatta in posizione regolare sul pallone in verticale di Conceiçao e conclude in diagonale col destro: palla fuori di un soffio

41' - Ci avviciniamo all'intervallo: sono andati più vicini al raddoppio i bianconeri che non al pareggio gli ospiti

38' - Bel guizzo personale di McKennie che rifinisce per Conceiçao: mancino subito murato da Helland

37' - Cambiaghi rientra verso il centro e crossa tagliato in mezzo: palla velenosa, Orsolini per poco non arriva alle spalle di tutti

36' - Insistono i padroni di casa, mentre i rossoblù appaiono in affanno in fase difensiva

statistiche

Pierre Kalulu ha preso parte a sei gol (2G+4A) in questa Serie A, uno in più che nelle quattro stagioni precedenti della competizione (3G+2A)

Traversa di Holm

33' - Juventus a un passo dal bis! Respinta corta della difesa ospite sul cross dalla destra, arriva l'ex Holm che tira di controbalzo dal limite, col mancino: il pallone si stampa sulla traversa

31' - Archiviata la prima mezz'ora allo Stadium, si resta sull'1-0

28' - Maggiore equilibrio in questa fase, in cui prova ad accendersi in particolare Boga

25' - Locatelli calcia una punizione rasoterra, respinge la barriera

statistiche

La Juventus non segnava nei primi due minuti di gioco in un match di Serie A dal gol di Filip Kostic dopo 1:25 contro la Cremonese dello scorso 1 novembre

23' - Conceiçao vicino al gol! Il portoghese viene favorito da un velo e scatta verso l'area di rigore, dove si presenta di nuovo a tu per tu con Ravaglia: il portiere si oppone al mancino e devia in angolo

19' - Juventus minacciosa su una transizione condotta da Cambiaso dopo un recupero, palla per David che vede ed è pronto a servire Conceiçao ma decisivo è il contrasto di Lucumí

16' - Se ne è andato il primo quarto d'ora, Juve avanti 1-0 sul Bologna

14' - Pobega conclude col mancino incrociato dalla distanza, ma spedisce a lato

12' - Conceiçao va in gol, ma è fuorigioco! Il portoghese scatta sul lancio in profondità e si presenta a tu per tu con il portiere: mancino vincente, ma la posizione iniziale è irregolare

11' - Adesso si combatte su ogni pallone, crescono i ritmi da entrambi i lati

8' - Prima azione offensiva del Bologna che cerca di far male sul lato sinistro, la difesa della Juve si fa trovare pronta

5' - Grandissimo approccio dei bianconeri che provano ad approfittare del momento positivo, Bologna che deve entrare in partita

statistiche

La Juventus ha evitato la sconfitta nelle ultime 30 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 25 gennaio 2025 contro il Napoli (sconfitta 1-2)

GOL!

Segna subito David

2' - Juventus in vantaggio! Partenza forte dei bianconeri che sbloccano il punteggio: cross di Kalulu dalla destra, irrompe David di testa che incrocia e fa 1-0!

Il gol di David
calcio d'inizio!

Una corona di fiori in campo e il saluto di tutto lo stadio, compresi gli ex compagni con cui hanno condiviso le 4 stagioni di Manninger in bianconero. Così la Juve ricorda il portiere

Un minuto di silenzio

Allo Stadium parte un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Manninger, morto giovedì a 48 anni in un grave incidente stradale

Squadre in campo

I giocatori di Juventus e Bologna fanno il loro ingresso sul terreno dell'Allianz Stadium: la partita sta per cominciare!

Juventus-Bologna, arbitra Massimi

La terna arbitrale al completo:

  • Arbitro: Massimi
  • Assistenti: Bindoni – Tegoni
  • IV: Perenzoni
  • VAR: Marini
  • AVAR: Guida

Gli highlights di Serie A

Aspettando le ultime due partite, ci sono stati 15 gol finora nella 33^ giornata.

Highlights | Sky Sport

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David: "Critiche? Non mi preoccupano"

In un'intervista a Tsn Canada, l'attaccante della Juventus ha ripercorso la sua prima stagione in bianconero, caratterizzata da alti e bassi.

Juve, senti David: 'Giocare allo Stadium è un sogno. Sulle critiche...'

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Per la Juve rinnova il capitano

In settimana c'è stato il prolungamento di contratto tra Manuel Locatelli e la Juventus.

Juve, è ufficiale: Locatelli rinnova fino al 2030

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12 punti tra le due squadre

La Juve può tentare l'allungo Champions dopo i passi falsi di Como e Roma, il Bologna prova ad avvicinare il 7° posto.

La classifica della Serie A

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La Juve ricorda così Manninger

I portieri bianconeri sono scesi in campo per il riscaldamento pre-partita con una maglia che, alle spalle, porta il nome di Alex Manninger, l'ex estremo difensore bianconero che è venuto a mancare in settimana a seguito di un incidente in auto.

Il Genoa passa a Pisa

Nel frattempo è terminata la gara delle 18, con la rimonta della squadra di De Rossi.

Il Genoa blinda la salvezza con Colombo: Pisa ko 2-1

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Le scelte di Italiano

L'allenatore rossoblù risponde col 4-3-3 e il trio Orsolini-Castro-Cambiaghi in attacco. Novità anche negli altri reparti: in mezzo giocano sia Pobega che Sohm, dietro ecco Helland.

Le scelte di Spalletti

L'allenatore bianconero recupera Yildiz, ma lo lascia inizialmente in panchina. Il riferimento in avanti è David, supportato da Conceiçao e Boga. In mezzo gioca McKennie, dietro spazio ai diffidati Bremer e Kelly.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Spalletti

BOLOGNA (4-3-3):Ravaglia; Zortea, Lucumí, Helland, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

statistiche

I precedenti

Il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011 (2-0 all’Olimpico Grande Torino con doppietta di Marco Di Vaio) e da allora ha registrato nove pareggi e 18 sconfitte contro i bianconeri; la striscia di 27 gare consecutive senza successi rappresenta già il record negativo per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.

L'anno scorso finì in parità allo Stadium

La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le due più recenti: queste due squadre non impattano in tre match consecutivi nella massima competizione a Torino dal periodo 1935-37.

Lo scatto Champions della Juve nelle ultime 6

Nelle ultime sei giornate di campionato, la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi): nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets.

Juventus, +0.46 di punti con Spalletti in panchina

Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 1.96 con la Juventus, ben più alta del suo predecessore Igor Tudor (1.50) in questa Serie A; in particolare, da quando il tecnico toscano siede sulla panchina bianconera, soltanto l'Inter (57 punti) ha conquistato più punti dei piemontesi prima delle gare della 33^ giornata (45 in 23 giornate, come Milan e Napoli).

Bologna on fire lontano da casa

Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da quattro vittorie in trasferta di fila in campionato e ha sempre trovato almeno un gol nelle ultime 14 gare fuori casa nella competizione; i rossoblù potrebbero vincere almeno cinque partite esterne consecutive soltanto per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo quella tra dicembre 1963 e gennaio 1964 (stagione dello storico Scudetto sotto la guida di Fulvio Bernardini).

Italiano, media bassa contro i bianconeri

La Juventus è la squadra contro cui Vincenzo Italiano vanta la peggior percentuale di vittorie da allenatore in Serie A (9.1%, un solo successo in 11 sfide) e anche la peggior media punti a partita (appena 0.55, considerando anche le sette sconfitte e i tre pareggi).

Dove è migliorata la Juve con Spalletti

Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, i bianconeri sono primi in Serie A in vari dati riguardanti il pressing: recuperi offensivi (189), tiri in seguito a un recupero offensivo (39) e possessi recuperati nell'ultimo terzo di campo (113).

Bologna, porte chiuse nei primi 45 minuti

Il Bologna non subisce gol nel primo tempo in Serie A dal 3 febbraio contro il Milan; in generale è una delle due squadre di questo campionato, assieme alla Roma, ad avere incassato in percentuale meno gol nelle prime frazioni (appena 12 su 37, il 32%).

Il feeling di Boga contro il Bologna

Jérémie Boga, autore di quattro gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha partecipato attivamente a quattro reti contro il Bologna nel massimo campionato (due gol e due assist), e in carriera nella competizione ha fatto meglio soltanto contro il Verona (sei gol, grazie a tre reti e tre assist).

Uno degli ex del match

Tra il 2017 e il 2022 Federico Bernardeschi ha collezionato 134 presenze, otto gol e 14 assist con la maglia della Juventus in Serie A; contro i bianconeri ha trovato un solo assist nella competizione, il 15 gennaio 2017 con la Fiorentina.