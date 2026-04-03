Juventus-Bologna 2-0
Decidono i gol di David, nel primo tempo, e Thuram, nella ripresa!
La squadra di Spalletti vince 2-0 col Bologna e consolida il 4° posto, allungando a +5 su Como e Roma. Meno di due minuti e David porta in vantaggio la Juventus, nel primo tempo anche una traversa colpita dall'ex Holm. Nella ripresa entra Thuram e trova il raddoppio, poi Rowe colpisce un palo ma i tre punti sono dei bianconeri che si avvicinano all'obiettivo Champions
Tra i bianconeri brilla David, non solo per il gol che sblocca subito la partita. Negli ospiti, apparsi stanchi, si salva Orsolini. I voti di Stefano Borghi
La Juventus vince 2-0 e consolida il 4° posto, allungando a +5 su Como e Roma.
Decidono i gol di David, nel primo tempo, e Thuram, nella ripresa!
90' - Tre minuti di recupero
89' - La Juventus gestisce senza difficoltà il doppio vantaggio e 'vede' la vittoria
86' - L'ultimo cambio di Spalletti è Openda: finisce qui la partita di Boga
85' - Problema fisico per Bernardeschi che non riesce a concludere la partita: il Bologna chiuderà in 10
83' - Moro! Tiro ribattuto di Orsolini che, sulla seconda palla, appoggia per il destro del centrocampista: conclusione leggermente fuori dallo specchio
80' - Cambio anche per Spalletti che toglie Cambiaso per far posto a Gatti
Quella in corso diventa la prima stagione nei big-5 campionati europei in cui Weston McKennie raggiunge la doppia cifra di partecipazioni a rete: cinque gol e cinque assist per l'americano nella Serie A in corso
77' - Ultimo cambio per Italiano: esce Castro, entra Bernardeschi tra gli applausi dello Stadium
75' - Entriamo nell'ultimo quarto d'ora: Juventus in vantaggio 2-0 sul Bologna
72' - Doppio cambio per Spalletti: dentro Yildiz e Zhegrova al posto di David e Conceiçao
69' - Bremer ci prova di testa, ma il tentativo finisce largo
68' - Problemi per Helland che non ce la fa: al suo posto Italiano sceglie Heggem
66' - La Juventus, comunque, non si ferma e continua ad attaccare, alla ricerca del terzo gol
63' - Bologna vicino al gol! Bell'azione dei rossoblù con Orsolini che premia la sovrapposizione di Zortea: rasoterra sul secondo palo dove arriva Rowe che colpisce il legno
60' - Intervento in ritardo di Locatelli su Lucumí e giallo per il centrocampista
59' - Triplo cambio per Italiano che toglie Pobega, Sohm e Cambiaghi, dentro Moro, Ferguson e Rowe
57' - La Juve fa 2-0! Prima fiammata del secondo tempo e subito gol per i bianconeri: cross dalla destra di McKennie, stacca in area Thuram che trova il bis!
54' - Ritmo contenuto in questa fase
50' - Il Bologna cerca di dare una scossa in quest'avvio di ripresa, dopo un primo tempo chiuso senza occasioni
47' - Orsolini! L'esterno riceve lato destro e punta Kelly in area: doppio passo e palla sul destro incrociato che non inquadra lo specchio
C'è una novità nell'11 di Spalletti dopo l'intervallo: fuori Holm, dentro Thuram
Avanti la Juve dopo i primi 45 minuti ed è un vantaggio meritato, arrivato dopo 89 secondi con il colpo di testa di David. Poi i bianconeri hanno provato a legittimare ulteriormente il dominio sugli avversari, andando vicino più volte al bis: in particolare con le occasioni di Conceiçao e ancora dell'attaccante canadese, mentre il mancino dell'ex Holm si è stampato sulla traversa. Lato Bologna, invece, nessun pericolo creato dalle parti di Di Gregorio. Si ripartirà dall'1-0!
Squadre al riposo: Juventus in vantaggio 1-0 sul Bologna, decide fin qui la rete al 2' di David
45+1' - In acrobazia arriva il tentativo di Orsolini, ma è troppo poco per impensierire il portiere
45' - Due minuti di recupero
43' - David manca la doppietta! L'attaccante canadese scatta in posizione regolare sul pallone in verticale di Conceiçao e conclude in diagonale col destro: palla fuori di un soffio
41' - Ci avviciniamo all'intervallo: sono andati più vicini al raddoppio i bianconeri che non al pareggio gli ospiti
38' - Bel guizzo personale di McKennie che rifinisce per Conceiçao: mancino subito murato da Helland
37' - Cambiaghi rientra verso il centro e crossa tagliato in mezzo: palla velenosa, Orsolini per poco non arriva alle spalle di tutti
36' - Insistono i padroni di casa, mentre i rossoblù appaiono in affanno in fase difensiva
Pierre Kalulu ha preso parte a sei gol (2G+4A) in questa Serie A, uno in più che nelle quattro stagioni precedenti della competizione (3G+2A)
33' - Juventus a un passo dal bis! Respinta corta della difesa ospite sul cross dalla destra, arriva l'ex Holm che tira di controbalzo dal limite, col mancino: il pallone si stampa sulla traversa
31' - Archiviata la prima mezz'ora allo Stadium, si resta sull'1-0
28' - Maggiore equilibrio in questa fase, in cui prova ad accendersi in particolare Boga
25' - Locatelli calcia una punizione rasoterra, respinge la barriera
La Juventus non segnava nei primi due minuti di gioco in un match di Serie A dal gol di Filip Kostic dopo 1:25 contro la Cremonese dello scorso 1 novembre
23' - Conceiçao vicino al gol! Il portoghese viene favorito da un velo e scatta verso l'area di rigore, dove si presenta di nuovo a tu per tu con Ravaglia: il portiere si oppone al mancino e devia in angolo
19' - Juventus minacciosa su una transizione condotta da Cambiaso dopo un recupero, palla per David che vede ed è pronto a servire Conceiçao ma decisivo è il contrasto di Lucumí
16' - Se ne è andato il primo quarto d'ora, Juve avanti 1-0 sul Bologna
14' - Pobega conclude col mancino incrociato dalla distanza, ma spedisce a lato
12' - Conceiçao va in gol, ma è fuorigioco! Il portoghese scatta sul lancio in profondità e si presenta a tu per tu con il portiere: mancino vincente, ma la posizione iniziale è irregolare
11' - Adesso si combatte su ogni pallone, crescono i ritmi da entrambi i lati
8' - Prima azione offensiva del Bologna che cerca di far male sul lato sinistro, la difesa della Juve si fa trovare pronta
5' - Grandissimo approccio dei bianconeri che provano ad approfittare del momento positivo, Bologna che deve entrare in partita
La Juventus ha evitato la sconfitta nelle ultime 30 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 25 gennaio 2025 contro il Napoli (sconfitta 1-2)
2' - Juventus in vantaggio! Partenza forte dei bianconeri che sbloccano il punteggio: cross di Kalulu dalla destra, irrompe David di testa che incrocia e fa 1-0!
Una corona di fiori in campo e il saluto di tutto lo stadio, compresi gli ex compagni con cui hanno condiviso le 4 stagioni di Manninger in bianconero. Così la Juve ricorda il portiere
Allo Stadium parte un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Manninger, morto giovedì a 48 anni in un grave incidente stradale
I giocatori di Juventus e Bologna fanno il loro ingresso sul terreno dell'Allianz Stadium: la partita sta per cominciare!
La terna arbitrale al completo:
Aspettando le ultime due partite, ci sono stati 15 gol finora nella 33^ giornata.
In un'intervista a Tsn Canada, l'attaccante della Juventus ha ripercorso la sua prima stagione in bianconero, caratterizzata da alti e bassi.
In settimana c'è stato il prolungamento di contratto tra Manuel Locatelli e la Juventus.
La Juve può tentare l'allungo Champions dopo i passi falsi di Como e Roma, il Bologna prova ad avvicinare il 7° posto.
I portieri bianconeri sono scesi in campo per il riscaldamento pre-partita con una maglia che, alle spalle, porta il nome di Alex Manninger, l'ex estremo difensore bianconero che è venuto a mancare in settimana a seguito di un incidente in auto.
Nel frattempo è terminata la gara delle 18, con la rimonta della squadra di De Rossi.
L'allenatore rossoblù risponde col 4-3-3 e il trio Orsolini-Castro-Cambiaghi in attacco. Novità anche negli altri reparti: in mezzo giocano sia Pobega che Sohm, dietro ecco Helland.
L'allenatore bianconero recupera Yildiz, ma lo lascia inizialmente in panchina. Il riferimento in avanti è David, supportato da Conceiçao e Boga. In mezzo gioca McKennie, dietro spazio ai diffidati Bremer e Kelly.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Spalletti
BOLOGNA (4-3-3):Ravaglia; Zortea, Lucumí, Helland, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano
Il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011 (2-0 all’Olimpico Grande Torino con doppietta di Marco Di Vaio) e da allora ha registrato nove pareggi e 18 sconfitte contro i bianconeri; la striscia di 27 gare consecutive senza successi rappresenta già il record negativo per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.
La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le due più recenti: queste due squadre non impattano in tre match consecutivi nella massima competizione a Torino dal periodo 1935-37.
Nelle ultime sei giornate di campionato, la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi): nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets.
Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 1.96 con la Juventus, ben più alta del suo predecessore Igor Tudor (1.50) in questa Serie A; in particolare, da quando il tecnico toscano siede sulla panchina bianconera, soltanto l'Inter (57 punti) ha conquistato più punti dei piemontesi prima delle gare della 33^ giornata (45 in 23 giornate, come Milan e Napoli).
Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da quattro vittorie in trasferta di fila in campionato e ha sempre trovato almeno un gol nelle ultime 14 gare fuori casa nella competizione; i rossoblù potrebbero vincere almeno cinque partite esterne consecutive soltanto per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo quella tra dicembre 1963 e gennaio 1964 (stagione dello storico Scudetto sotto la guida di Fulvio Bernardini).
La Juventus è la squadra contro cui Vincenzo Italiano vanta la peggior percentuale di vittorie da allenatore in Serie A (9.1%, un solo successo in 11 sfide) e anche la peggior media punti a partita (appena 0.55, considerando anche le sette sconfitte e i tre pareggi).
Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, i bianconeri sono primi in Serie A in vari dati riguardanti il pressing: recuperi offensivi (189), tiri in seguito a un recupero offensivo (39) e possessi recuperati nell'ultimo terzo di campo (113).
Il Bologna non subisce gol nel primo tempo in Serie A dal 3 febbraio contro il Milan; in generale è una delle due squadre di questo campionato, assieme alla Roma, ad avere incassato in percentuale meno gol nelle prime frazioni (appena 12 su 37, il 32%).
Jérémie Boga, autore di quattro gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha partecipato attivamente a quattro reti contro il Bologna nel massimo campionato (due gol e due assist), e in carriera nella competizione ha fatto meglio soltanto contro il Verona (sei gol, grazie a tre reti e tre assist).
Tra il 2017 e il 2022 Federico Bernardeschi ha collezionato 134 presenze, otto gol e 14 assist con la maglia della Juventus in Serie A; contro i bianconeri ha trovato un solo assist nella competizione, il 15 gennaio 2017 con la Fiorentina.