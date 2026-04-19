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Serie AGiornata 33 - domenica 19 aprile 2026Giornata 33 - dom 19 apr
Fine
Verona
0 - 1
Milan
Rabiot A. 41'
Verona0 - 1 Milan
Rabiot A. 41'
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Verona-Milan: video, gol e highlights

Tre punti d'oro nella corsa Champions del Milan, che vince al Bentegodi e aggancia il Napoli a -12 dall'Inter. E i rossoneri allungano a +8 sul quinto posto. Partita bloccata nel primo tempo: Montipò risponde a Modric e Rabiot, che prima dell'intervallo la sblocca su invito di Leao. Attento Maignan su Belghali e Vermesan, Gabbia fa 2-0 ma il Var annulla per fuorigioco. Al 90' Valentini salva su Saelemaekers. Nel prossimo turno sarà Milan-Juventus

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