Nessun problema per l'Inter campione d'Italia, che passa 3-0 all'Olimpico e mercoledì contenderà la Coppa Italia proprio ai biancocelesti. Pronti-via e Lautaro al rientro segna il suo 17° gol in campionato su assist di Thuram. Ci provano Noslin e Barella, il 2-0 è di Sucic col sinistro da fuori area. Dopo l'intervallo chance per Bisseck, rosso diretto dopo l'intervento del Var per Romagnoli (salterà il derby). Pericoloso Isaksen, la chiude Mkhitaryan

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