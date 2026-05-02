Questa sarà la seconda finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, dopo il 1999/2000, quando i biancocelesti trovarono il successo grazie a una vittoria per 2-1 all’andata (con le reti di Pavel Nedved e Diego Simeone dopo il vantaggio iniziale di Clarence Seedorf) e un pareggio 0-0 al ritorno. In generale, sono 18 i precedenti tra Inter (7 vittorie) e Lazio (5 vittorie) nel torneo – 6 pareggi