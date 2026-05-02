Questa sarà la seconda finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, dopo il 1999/2000, quando i biancocelesti trovarono il successo grazie a una vittoria per 2-1 all’andata (con le reti di Pavel Nedved e Diego Simeone dopo il vantaggio iniziale di Clarence Seedorf) e un pareggio 0-0 al ritorno. In generale, sono 18 i precedenti tra Inter (7 vittorie) e Lazio (5 vittorie) nel torneo – 6 pareggi
Lazio-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE della finale di Coppa Italia
Alle 21 si gioca la finalissima di Coppa Italia all'Olimpico. Chivu recupera Thuram e lo affianca dall'inizio a Lautaro come nella vittoria dello scorso weekend. C'è Zielinski in regia, Sucic preferito a Mkhitaryan. Riecco Dumfries e Dimarco sulle fasce, dietro torna Akanji. Sarri ritrova Zaccagni nel tridente con Noslin e Isaksen. A centrocampo si cambia con Taylor e Patric, ecco Tavares a sinistra
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu
Le scelte di Sarri
Qualche novità dopo lo 0-3 in campionato a partire dall'attacco, dove capitan Zaccagni torna e completa il tridente con Noslin e Isaksen. Importante anche il ritorno di Taylor a centrocampo, dove in regia c'è Patric mentre Basic è l'altra mezzala. Confermato il pacchetto difensivo ad eccezione del terzino sinistro: Tavares si riprende il suo posto occupato pochi giorni fa da Pellegrini
Le scelte di Chivu
Si rigioca quattro giorni dopo l'incrocio vinto in campionato, ma la coppia d'attacco non cambia. Thuram è recuperato e affianca Lautaro, panchina per Pio Esposito anche se non è al 100%. In regia gioca Zielinski affiancato da Barella e Sucic, preferito a Mkhitaryan. Si rivedono sulle fasce Dumfries e Dimarco così come Akanji al centro della difesa. In porta c'è ancora Josep Martinez, indisponibile invece Calhanoglu
L'attesa è finita: Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia. Ecco la finalissima all'Olimpico, partita che vale tanto per entrambe. I nerazzurri inseguono la decima coppa per festeggiare il 'double' dopo la conquista del 21° scudetto. Discorso diverso per i biancocelesti, attualmente noni in classifica, ma che in caso di successo si qualificherebbero direttamente alla prossima Europa League
Sarri: "Bisogna crederci fino alla follia"
Così l'allenatore della Lazio nella conferenza della vigilia. LE PAROLE
Chivu: "Ossessione? No serve entusiasmo e umiltà"
L'allenatore dell'Inter aveva parlato così. LA CONFERENZA
Mattarella riceve Inter e Lazio: "Sarà una festa"
Il Presidente della Repubblica ha incontrato le due squadre al Quirinale alla vigilia della finale
Finale Coppa Italia, Inter e Lazio da MattarellaVai al contenuto
Sarri al Quirinale: "Giocheremo con determinazione"
Chivu al Quirinale: "Dobbiamo essere portatori di valori"
Zaccagni: "Ce la meritiamo per le difficoltà di quest'anno"
Lautaro: "La parola d'ordine nel nostro spogliatoio è vincere"
Gli highlights di Lazio-Inter 0-3
Reti di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan nell'incrocio in campionato dello scorso weekend
Questa sarà solo la seconda volta dalla nascita della Serie A a girone unico che Inter e Lazio si affronteranno due volte in una settimana, dopo giugno 1959, quando i nerazzurri sconfissero i biancolesti prima in campionato (4-0 il 7 giugno) e poi in Coppa Italia (1-0 il 10 giugno)
La Lazio ha alzato il trofeo della Coppa Italia in sette delle 10 finali disputate, la più recente nel 2018/19 contro l’Atalanta; tra le squadre che hanno disputato almeno tre finali nella competizione, i biancolesti sono quelli che hanno la percentuale più alta di vittoria del torneo (70%)
L'Inter giocherà la 16^ finale di Coppa Italia della sua storia, meno solo di Roma (17) e Juventus (22). I nerazzurri hanno trovato il successo in ciascuna delle ultime quattro finali della competizione, dopo non essere riusciti ad alzare il trofeo in tre delle cinque precedenti
Questa può diventare la 12^ stagione in cui una squadra riesce a realizzare il ‘double’ vincendo sia lo scudetto di Serie A che la Coppa Italia; all’Inter, in particolare è successo solo nel 2005/06 e nel 2009/10
La Lazio ha chiuso in parità le ultime tre gare di Coppa Italia e mai nella sua storia ha terminato in equilibrio più incontri consecutivi nella competizione. L’ultima squadra che ha pareggiato più incontri di fila in una singola edizione è stata il Varese, nel 1984/85 (tutte nella fase a gironi).
L’Inter ha vinto le ultime quattro gare disputate in finale di Coppa Italia, una serie record per i nerazzurri; solo la Fiorentina tra il 1961 e il 1996 è riuscita a trovare cinque successi consecutivi in questa fase della competizione (considerando sia le gare secche che le sfide andata/ritorno)
Solo il Como (12) ha segnato più gol dell’Inter (10, come l’Atalanta) in questa edizione di Coppa Italia; l’ultima stagione in cui i nerazzurri hanno realizzato più reti è stata nel 2021/22 (12). Dall'altra parte, sono cinque le marcature della Lazio nel torneo in corso, tre delle quali arrivate dall’80° minuto di gioco in avanti (una contro il Milan e due contro l’Atalanta); più in generale, i biancocelesti non hanno realizzato alcun centro nella competizione prima dell’intervallo
L’Inter è la squadra di Serie A contro cui Pedro ha segnato più gol in tutte le competizioni: cinque, due con il Barcellona e tre con la Lazio. Inoltre, con una rete il classe 1987 (38 anni e 290 giorni il 13 maggio) diventerebbe il giocatore con l'età più elevata a segnare in una finale di Coppa Italia da quando questo dato è disponibile (dal 2007/08). GUARDA LE STATISTICHE DI PEDRO
A 20 anni e 319 il giorno della partita, Francesco Pio Esposito può diventare il più giovane giocatore a segnare in una finale di Coppa Italia a partire da Ezequiel Munoz, il 29 maggio 2011 (20 anni e 233 giorni, con il Palermo proprio contro l’Inter). Inoltre, il classe 2005 è uno dei due soli giocatori nerazzurri che sono andati a bersaglio in più competizioni differenti nel 2025/26 (Mondiale per Club incluso): quattro, al pari di Marcus Thuram. GUARDA LE STATISTICHE: ESPOSITO - THURAM