Serie AGiornata 38 - sabato 23 maggio 2026Giornata 38 - sab 23 mag
Fine
3 - 3
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Bologna-Inter 3-3: video, gol e highlights
Dopo la festa per il "Double" l'Inter chiude il campionato con un pareggio in rimonta sul campo del Bologna. Una splendida punizione di Dimarco porta in vantaggio i nerazzurri ma i rossoblù la ribaltano con Bernardeschi, Pobega e l'autogol di Zielinski. Dopo l'ingresso di Diouf, la reazione d'orgoglio dell'Inter con il francese che prima propizia il gol di Esposito colpendo il palo e poi firma il pareggio imbeccato dal giovane Topalovic