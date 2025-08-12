10' - Zalewski non riesce a continuare: problema muscolare per lui. Al suo posto entra Bellanova
Torino-Atalanta, il risultato in diretta LIVE della partita
Dopo la sconfitta il Champions con il Psg, l'Atalanta vuole confermare il successo ottenuto contro il Lecce e affronta all'Olimpico il Torino che, dal canto suo, arriva a questo match con il morale alto dopo il bel successo di Roma. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky. Nel Torino Ilic dal 1' al posto di Casadei, Juric sceglie Samardzic e Sulemana dietro Krstovic, Pasalic in mediana
Le formazioni ufficiali
- TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric
12' - Il primo tiro della partita è del Torino: conclusione di Vlasic dalla distanza che esce sul fondo
9' - Problemi per Zalewski che è rimasto a terra e si tocca la coscia destra
3' - Atalanta pericolosa con un cross di Samardzic su una punizione dalla destra: pallone vagante in area che finisce fuori
Squadre pronte a scendere in campo: tra poco il calcio d'inizio di Torino-Atalanta
Dopo il gol nell'ultima giornata contro la Roma (1-0), Giovanni Simeone potrebbe andare a segno per due presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, quando con la maglia dell'Hellas Verona colpì Venezia e proprio Atalanta; tuttavia, tra le squadre sfidate più di 10 volte nella competizione, la Dea è una delle tre contro cui l'argentino ha segnato di meno (una rete, come contro Empoli e Inter)
Da quando milita nell'Atalanta (2023/24), solo Lautaro Martínez e Dusan Vlahovic (entrambi sei) hanno collezionato più marcature multiple di Charles De Ketelaere (cinque, al pari di Mateo Retegui e Marcus Thuram) in Serie A; tra i giocatori che hanno tentato più di cinque tiri in questo torneo, nessuno ha una percentuale realizzativa più alta del belga finora (33%, al pari di Kevin De Bruyne)
Il Torino è tornato al successo nell’ultima giornata di Serie A (1-0 contro la Roma), interrompendo una striscia di sette gare senza vittorie e con un solo gol all'attivo (2 pareggi, 5 sconfitte); i granata potrebbero centrare due vittorie di fila in campionato per la seconda volta nel 2025, dopo quelle contro Milan e Monza tra febbraio e marzo
L'Atalanta ha perso le ultime due trasferte contro il Torino in Serie A, dopo aver ottenuto quattro successi esterni di fila; i bergamaschi non perdono più match consecutivi sul campo dei granata nella competizione dal periodo 2008-2014 (serie di quattro)
Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l'Atalanta in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 14 sfide contro la Dea (5 pareggi, 7 sconfitte); i granata hanno inoltre segnato nel primo tempo in ciascuno degli ultimi due incroci e non ci riescono per tre match di fila contro i nerazzurri dal 1994
Juric: "Lookman ha parlato con me e i compagni"
Ivan Juric in conferenza stampa ieri alla vigilia di Torino-Atalanta si è espresso riguardo la situazione Lookman, tornato tra i convocati: "Ha parlato con me, col mio staff e con tutti i giocatori da solo spiegando le cose, mi sembra sia stato accolto bene. Non è al massimo visto che si è allenato da solo e con la primavera per tanto tempo. Se giocherà? Ci devo pensare, è un po' in debito di ossigeno, vediamo se dall'inizio o a partita in corso"
Atalanta e Torino hanno pareggiato l'ultima sfida in Serie A (1-1, 1 febbraio 2025) e non impattano due match di fila nella competizione dal 2017; inoltre, dopo una vittoria e un pareggio nello scorso campionato, i granata potrebbero restare imbattuti per tre gare di fila contro la Dea per la prima volta dal periodo tra settembre 2018 e settembre 2019 (2 vittorie, 1 pareggio)