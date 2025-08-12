Ivan Juric in conferenza stampa ieri alla vigilia di Torino-Atalanta si è espresso riguardo la situazione Lookman, tornato tra i convocati: "Ha parlato con me, col mio staff e con tutti i giocatori da solo spiegando le cose, mi sembra sia stato accolto bene. Non è al massimo visto che si è allenato da solo e con la primavera per tanto tempo. Se giocherà? Ci devo pensare, è un po' in debito di ossigeno, vediamo se dall'inizio o a partita in corso"