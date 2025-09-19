Gli attaccanti con la miglior media gol in Europa. CLASSIFICA
Dopo l'inizio di stagione, Dusan Vlahovic è l'attaccante con la miglior media gol nei top 5 campionati europei considerando tutte le competizioni. L'attaccante della Juventus è davanti a due grandi bomber e non è l'unico giocatore della Serie A presente in top 10... Di seguito la classifica completa (dati Opta)
- Media gol: 98.1
- Gol: 9
- Media tiri/gol: 4.6
- Media gol: 97.3
- Gol: 4
- Media tiri/gol: 1.8
- Media gol: 88.5
- Gol: 4
- Media tiri/gol: 3.3
- Media gol: 86.4
- Gol: 5
- Media tiri/gol: 3.8
- Media gol: 86.0
- Gol: 4
- Media tiri/gol: 3.5
- Media gol: 83.0
- Gol: 7
- Media tiri/gol: 5.7
- Media gol: 78.8
- Gol: 4
- Media tiri/gol: 3.3
- Media gol: 75.0
- Gol: 9
- Media tiri/gol: 4.2
- Media gol: 68.0
- Gol: 13
- Media tiri/gol: 2.3
- Media gol: 44.5
- Gol: 6
- Media tiri/gol: 1.7