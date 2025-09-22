Lorenzo Pellegrini è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe '96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l'Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria). GUARDA LE STATISTICHE DI PELLEGRINI