Roma-Verona 1-0, il risultato LIVE
Ancora titolare dopo Nizza, Dovbyk è preferito dall'inizio a Ferguson e si sblocca all'Olimpico: suo il vantaggio di testa al 7' sul cross di Celik. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
4' - Ripartenza della Roma che taglia a metà il Verona: Dovbyk decide però di non calciare al limite dell'area, apertura verso Pellegrini e chiusura dell'Hellas
1' - Presenza numero 50 con la Roma per Artem Dovbyk considerando tutte le competizioni
Stretta di mano tra i capitani Cristante e Serdar: tutto è pronto all'Olimpico!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Ermanno Feliciani
C'è anche Mel Gibson all'Olimpico
Dovbyk: "Con Gasperini è come all'università"
Il centravanti della Roma nel pre-partita: "Sono in crescita, mi sento bene e c'è entusiasmo nello spogliatoio. Il mister dice che sono in crescita? Ne sono felice, lo voglio dimostrare sul campo. Stiamo lavorando dal punto di vista offensivo, è un po' come essere all'università: impariamo da Gasperini. Noi attaccanti abbiamo fame di segnare e vogliamo essere decisivi già oggi"
Bergomi: "Se Pellegrini è sereno, può diventare utilissimo"
Gasperini: "Il recupero di Pellegrini passa dalle partite"
Anche l'allenatore giallorosso ha parlato prima del fischio d'inizio: "Le insidie sono quelle del campionato italiano, ci sono gare molto difficili con grande equilibrio. Il Verona è rinnovato ma sta facendo bene. Dovbyk? Lo trovo in crescita sotto l'aspetto atletico, in quel ruolo si alterna con Ferguson ed entrambi giocano tutte le partite. Il recupero di Pellegrini passa attraverso le partite, giocando titolare o meno ma anche restando in panchina. Di volta in volta si valutano la sua condizione, le sue qualità e la capacità di crescere sempre più"
Zanetti: "Voglio continuità di prestazioni"
L'allenatore dell'Hellas ha parlato nel pre-partita: "L'importante è avere continuità di prestazioni a inizio campionato. Siamo stati solidi, oggi sarà difficile. Dobbiamo fare un percorso lungo, ma siamo sulla buona strada. La Roma è in forma, serve ripetere una partita importante sotto tutti i punti di vista"
Formazioni ufficiali
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
- VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
Le scelte di Gasperini
Ancora una conferma per Dovbyk, schierato titolare come accaduto a Nizza. Panchina per Ferguson ma non per Pellegrini: gioca l'uomo decisivo nel derby sulla trequarti con Soulé, ancora indisponibili Dybala e Bailey. Importante il ritorno sulla fascia di Wesley, si riprende il centrocampo anche Cristante. Non si cambia invece in difesa, dove Celik viene nuovamente preferito a Hermoso
Le scelte di Zanetti
Eliminati in Coppa Italia ai rigori dal Venezia, i gialloblù tornano all'undici base con la coppia offensiva Giovane-Orban. A destra Belghali vince il ballottaggio con Cham, fiducia a centrocampo per Akpa Akpro. In difesa c'è ancora Frese insieme all'ex Nelsson e Nunez
Dopo le vittorie contro Lazio e Nizza tra campionato ed Europa, la Roma cerca nuove conferme all'Olimpico. A quota 9 punti in classifica, i giallorossi di Gasperini possono agganciare la vetta aspettando Milan-Napoli. Di fronte c'è il Verona, squadra ancora senza successi in Serie A ma in grado di fermare la Juventus nell'ultimo turno
Gasperini: "Pellegrini? Il problema non è risolto"
Così l'allenatore della Roma nella conferenza della vigilia
Gasperini: 'Pellegrini? Se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo'
Esordio da tre punti per i giallorossi in Europa League
Nelle ultime cinque sfide tra Roma e Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1-0 della Roma nella gara più recente, lo scorso 19 aprile all'Olimpico con gol di Shomurodov
La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro il Verona in Serie A (22 vittorie, 6 pareggi), l'ultima vittoria, delle due complessive, dei veneti in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973 (1- 0 con gol di Emiliano Mascetti). In generale, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in una striscia interna più lunga nel massimo campionato solo contro Bari (30 tra il 1932 e il 2010) e Atalanta (30 tra il 1950 e il 1993)
La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei top 5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match - record anche per Gian Piero Gasperini in carriera da allenatore dopo le prime quattro gare stagionali in Serie A. Solo tre volte nella loro storia in Serie A i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali (una nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92)
La Roma ha vinto il 75% delle partite nel 2025 in campionato (18 su 24), record in percentuale di successi per i giallorossi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A, subito dietro il 2017 (73.7%)
Il Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta, dopo il 2015/16, il 1988/89 e il 1970/71. I veneti non hanno mai registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare di una stagione nella loro storia nel massimo campionato
Solo il Parma (11) ha pareggiato più partite del Verona (10, al pari di Torino e Venezia) nell'anno solare 2025 in Serie A. In aggiunta, i gialloblù hanno vinto solo una delle ultime 13 gare di campionato (8N, 4P): 2-1 in trasferta contro l'Empoli lo scorso 25 maggio
Solo l'Inter (61.7%) ha registrato un possesso palla superiore alla Roma (61.1%) in questo campionato, dall'altra parte il Verona è la formazione con il possesso palla più basso (35.4%)
Il Verona è la squadra che ha sia commesso più falli (69) sia quella che ne ha subiti di meno (29) in in questa stagione di Serie A
Lorenzo Pellegrini è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe '96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l'Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria). GUARDA LE STATISTICHE DI PELLEGRINI