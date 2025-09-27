L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida di domenica all'Olimpico: "Sono tutti a disposizione tranne Bailey e Dybala. Ora serve continuità e ci sono sempre i cinque cambi". Sul problema del gol degli attaccanti: "Dobbiamo migliorare tra inserimenti, partecipazione e costruzione. Dovbyk? È in grande crescita atletica: solo così può mascherare alcune difficoltà tecniche". E su Pellegrini: "Ha dato la risposta più importante, ma il problema non è risolto..."

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT