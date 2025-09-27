Roma-Verona, Gasperini: "Farò poco turnover. Dovbyk è sempre in ballottaggio con Ferguson"
L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida di domenica all'Olimpico: "Sono tutti a disposizione tranne Bailey e Dybala. Ora serve continuità e ci sono sempre i cinque cambi". Sul problema del gol degli attaccanti: "Dobbiamo migliorare tra inserimenti, partecipazione e costruzione. Dovbyk? È in grande crescita atletica: solo così può mascherare alcune difficoltà tecniche". E su Pellegrini: "Ha dato la risposta più importante, ma il problema non è risolto..."
Cosa pensa lei e la società di Pellegrini?
"La società è contenta quando i giocatori fanno bene. Lui ha dato la risposta più importante, ha fatto bene nel derby e non solo per il gol. Ma se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo: lui deve ritrovare continuità, forza, carattere e personalità. E sono caratteristiche che ha. Deve entrare nel gruppo di quegli 8/9 che dicevo prima"
Tsimikas può diventare una soluzione stabile a sinistra?
"Non è un problema se gioca lui o Angelino, sarà un problema se la Roma farà bene o male. Tsikimas ha giocato al Liverpool... Non può essere un problema se uno è titolare o meno. Lui ha dimostrato di essere pronto subito, è molto utile e siamo fortunati ad avere due buoni giocatori a sinistra"
El Aynaoui può ricoprire più ruoli? E che momento sta vivendo El Shaarawy?
"El Aynaoui può fare tutti i ruoli del centrocampo. El Shaarawy è stato il più giovane a esordire con il Genoa, da lui voglio vedere ancora certe iniziative"
Quali sono le gerarchie a sinistra aspettando Bailey?
"Non sto pensando a Bailey perché è fermo da un po'. Dobbiamo andare avanti forte con tutto quello che abbiamo"
Solo un gol subito in campionato: merito dei difensori o ha cambiato qualcosa tatticamente? Sembra quasi la Roma di Ranieri...
"Potete giudicare meglio voi che avete visto entrambe le situazioni, non posso fare paragoni. Sicuramente ci sono giocatori molto affidabili e sempre presenti: questo è il nucleo portante della Roma che garantisce risultati"
Si potrebbe cambiare qualcosa tatticamente contro il Verona?
"Si possono adottare soluzioni diverse tra difesa e centrocampo, il tipo di scalata è lo stesso. A Bergamo lo avevo fatto, ma quando stai tanti anni è più semplice attuare variazioni. Ora dobbiamo consolidare certezze come l'inserimento dei difensori. La partita contro il Verona è diversa rispetto al Nizza: se non hai forza ed energia rischi di perderla, perché loro hanno velocità e creano pericoli. Ma arriviamo da due vittorie, dobbiamo avere l'entusiasmo di giocare su ritmi diversi rispetto al Torino"
In quale direzione sta lavorando Dovbyk? E potrà partire titolare?
"Se la gioca sempre con Ferguson a seconda di momenti e partite. Dovbyk mi sembra in crescita atleticamente e molto rispetto a inizio ritiro. La sua crescita passa attraverso questo per mascherare alcune difficoltà tecniche che ha. Con una grande condizione migliorerà anche sotto l'aspetto tecnico"
Ghilardi e Ziolkowski devono ancora trovare spazio...
"Stanno facendo bene allenandosi nel modo giusto. Arriverà anche il loro momento, davanti hanno quattro giocatori che stanno facendo qualcosa di notevole"
Su cosa sta lavorando per aumentare la pericolosità della squadra?
"Sugli inserimenti e la partecipazione di tutti, anche nella costruzione del gioco. Il gol di Mancini è stato importante ed efficace per come ha attaccato la porta: lo possiamo fare con più giocatori. Penso che l'efficacia di tutta la manovra renda gli attaccanti prolifici"
Questa può essere considerata la sua miglior partenza in carriera?
"Non saprei, ho giocato parecchi campionati... Questa è una buona partenza sul piano dei risultati, ora mi preme vedere la squadra crescere con nuove certezze sulle prestazioni. Prima di raccogliere bisogna seminare. E voglio continuare a inserire sempre più giocatori affidabili"
Pensa al turnover in vista della terza partita in pochi giorni?
"A parte Bailey e Dybala sono tutti a disposizione. Non sono mai per un turnover ampio: chi sta bene gioca. E in questo periodo serve continuità, fissare situazioni di gioco dove stiamo crescendo. La squadra continua a esprimersi meglio. Non si tratta di un problema fisico: quando stai bene puoi continuare a giocare e ci sono sempre cinque cambi. Ma qualcosa potrei cambiare in vista anche dei prossimi impegni"
Tre punti contro Lazio e Nizza, bottino pieno tra Serie A ed Europa per avvicinarsi alla prossima sfida all'Olimpico. Si gioca domenica alle 15 contro il Verona, sfida che la lanciatissima Roma non vuole sbagliare. Ne parla Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alle 13.45