Italia-Bulgaria, la finale LIVE alle 12.30

Italia-Bulgaria, il risultato della finale dei Mondiali di volley in diretta live
A Pasay City (Manila, Filippine) è il giorno della finale dei Mondiali di volley 2025. L'Italia di De Giorgi affronta la Bulgaria per difendere il titolo conquistato nel 2022. Segui la sfida, in programma per le ore 12.30, con il nostro liveblog
ITALIA-BULGARIA LIVE ALLE 12.30
Il percorso dell'Italia ai Mondiali 2025
Fase a gironi
- ITALIA-Algeria 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)
- ITALIA-Belgio 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)
- ITALIA-Ucraina 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Ottavi di finale
- ITALIA-Argentina 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
Quarti di finale
- ITALIA-Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)
Semifinale
- ITALIA-Polonia 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)
L'ultima sfida tra Italia-Bulgaria
Le due nazionali si sono affrontate nel mese di giugno nella prima sfida di Nations League. A vincere è stata l'Italia per 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19).
Italia-Bulgaria, i precedenti
Sono 27 i precedenti tra Italia e Bulgaria. Il bilancio degli incontri è a favore degli azzurri con 17 vittorie, mentre 10 sono i successi dei bulgari.
Romanò il migliore contro la Polonia
In termini di punti, Yuri Romanò nella semifinale di ieri contro la Polonia è stato il migliore in campo, avendo chiuso con ben 15 punti.
L'Italia è campione in carica
Obiettivo conferma per l'Italia. Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno infatti vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.
Le parole di De Giorgi in vista della finale
"La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale. Ci è arrivata un po' a sorpresa, nel senso che dall'altra parte del tabellone c'erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro. È una squadra talentuosa e forte. Dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine".
Bulgaria in finale dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca
Se l'Italia ha sconfitto la Polonia per accedere in finale, la Bulgaria ha invece vinto contro la Repubblica Ceca per 3-1.
La vittoria straordinaria contro la Polonia
In semifinale l'Italia viene dalla vittoria incredibile contro la Polonia. Netto 3-0 degli uomini di De Giorgi che hanno letteralmente dominato chiudendo con i parziali di 25-21, 25-22, 25-23.
Segui la finale, in programma per le 12.30, con il nostro liveblog.
Buongiorno a tutti! Benvenuti al liveblog della sfida tra Italia-Bulgaria, la finale dei Mondiali 2025 di volley maschili.