Prima rete per Máximo Perrone alla 62^ presenza nei top-5 campionati europei (32 delle quali con il Como, 29 con il Las Palmas e una con il Manchester City)
Il sabato di Serie A si chiude alla New Balance Arena. In avvio subito chance per Douvikas, si oppone e salva Hien, al 6' è Samardzic a firmare il vantaggio per l'Atalanta. Perrone evita il bis della Dea, Carnesecchi impedisce il pari a Da Cunha, ma proprio Perrone trova l'1-1 su un cross sbagliato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
26' - Il passaggio di Addai da destra arriva in qualche modo a Baturina a centro area, ma l'ex Dinamo cicca la conclusione e spreca
22' - Metà del primo tempo se ne è andata ed è stata ricchissima di emozioni: punteggio ora di nuovo in parità
Pareggio di Perrone
19' - Il Como fa 1-1! Sul lato destro dell'area di rigore Perrone sbaglia la misura del cross d'esterno, ma la traiettoria si trasforma in un tiro che bacia il palo e poi finisce in rete
17' - Ramon! Il difensore stacca e colpisce di testa, palla fuori di un soffio
Da Cunha sfiora il pari
16' - Occasioni da una parte e dall'altra ora: bellissima anche la triangolazione che porta all'inserimento di Da Cunha davanti alla porta. Tiro angolato, Carnesecchi si allunga e fa un miracolo, mandando in angolo
Perrone salva tutto
15' - Atalanta a un passo dal 2-0! Altra palla persa in uscita dal Como, bellissima l'azione della Dea con Pasalic che di tacco appoggia per Sulemana: mancino a botta sicura, il portiere è superato ma non Perrone che in scivolata salva sulla linea
13' - Ederson! Su una respinta corta della difesa ospite, il brasiliano calcia al volo dai 18 metri: Butez respinge, poi la retroguardia allontana ed evita la ribattuta
12' - Lookman riceve al limite e si sposta in avanti col controllo, trova il dribbling ma non il tempo per calciare, così sceglie la suola per Sulemana: tiro respinto
9' - Il Como si rituffa subito in avanti, alla ricerca del pari: lunga circolazione di palla, l'Atalanta attende
Il Como ha subito 2 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo l'Hellas Verona (3) ne conta di più in questa stagione di Serie A
La sblocca Samardzic
6' - Atalanta in vantaggio! Allo stesso modo rischia il Como dall'altra parte e alla fine la pressione alta premia la Dea: Samardzic si inserisce centralmente, riesce a scambiare con Ederson in area e col mancino batte il portiere per l'1-0!
3' - Hien salva su Douvikas! Subito una grande occasione per il Como, sulla palla persa da Ederson in fase di costruzione: il rimpallo al limite favorisce Douvikas che carica il destro per incrociare ma in scivolata Hien si oppone
Squadre in campo
Atalanta e Como sul terreno di gioco: la partita sta per cominciare!
Atalanta-Como, arbitra Zufferli
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Zufferli
- Assistenti: Preti – Luciani
- IV: Zanotti
- VAR: Marini
- AVAR: Maggioni
Ludi: "Vogliamo offrire qualcosa di importante a Nico Paz"
Le parole del Direttore Sportivo del Como a Sky Sport: "Nico Paz? Il Real Madrid ha tanti giocatori talentuosi nel ruolo, non vuol dire che non ci sia spazio per lui ma speriamo di no, perché noi vogliamo offrirgli qualcosa di importante, creare un contesto tecnico ideale, con la fiducia dell'allenatore e della società, oltre a una comunità che lo ama. Vediamo se basta. Lui e Baturina sono giocatori qualitativi e possono coesistere, secondo me sono molto diversi e si completano anche. Oggi non è un test per Baturina, ma uno step di crescita nel suo processo di apprendimento e speriamo che vada bene. Noi vogliamo costruire i prossimi campioni, con dentro il nostro modello di gioco. Al di fuori di questo contesto magari potrebbero faticare. Siamo molto contenti degli attaccanti, perché ci serve a volte per far segnare gli altri giocatori"
Ramon: "Sono un giocatore a cui piace portare la palla"
Così il difensore del Como a Sky Sport: "Quello del Como è uno stile di gioco che mi piace molto, sono un giocatore a cui piace portare i pallone. Lo stiamo facendo sempre di più e speriamo che vada bene"
Ederson: "La sosta sarà importante per ritrovare la condizione"
Le dichiarazioni del centrocampista dell'Atalanta a Sky Sport: "A me l'Atalanta è mancata tanto, è tosta venire alla partita e non poter giocare. Penso che anch'io sono mancato un po' all'Atalanta, ma la squadra ha fatto benissimo e tenuto nonostante gli infortuni. 90 minuti nelle gambe? Piano piano cercherò di tornare alla forma giusta, adesso sfrutterò la sosta che sarà importantissima per me per ritovare la condizione. Loro giocano con una difesa alta, noi cercheremo di sfruttare anche quello ma non è l'unico punto. Pensiamo a difendere bene, poi piano poi troviamo gli spazi"
Percassi: "L'Atalanta ogni anno deve saper ripartire"
Le parole a Sky Sport dell'Amministratore Delegato dell'Atalanta: "A livello di motivazioni e di carattere l'Atalanta non è mai mancata. È vero che siamo in emergenza, speriamo di recuperare durante la sosta più giocatori possibili. Stasera sarà molto complicata, speriamo di fare una buona gara. Siamo molto contenti di Juric. L'Atalanta ogni anno deve saper ripartire, a maggior ragione dopo un cambio epocale per la nostra storia, avendo avuto un grande allenatore per tanti anni. Sappiamo quanto l'Atalanta e Gasperini siano cresciuti, un cambio così comporta delle novità, però quello che l'Atalanta ha sempre fatto è lavorare per cercare di ottenere il massimo in ogni partita. Non porsi degli obiettivi, ma essere sempre l'Atalanta, quindi dare sempre il meglio. Ogni stagione la squadra è stata in grado di ripartire, anche da giocatori nuovi, quest'anno anche da un mister e da uno staff totalmente nuovo".
Un punto tra le due squadre
Sarà allungo, stallo o sorpasso? Ecco la situazione a mezz'ora dall'inizio dell'incontro.
Le scelte di Fabregas
L'allenatore spagnolo conferma Douvikas come terminale offensivo, supportato dal tridente Addai-Nico Paz-Baturina. Vojvoda c'è e gioca da terzino sinistro.
Le scelte di Juric
L'allenatore croato decide di puntare sul duo Samardzic-Lookman alle spalle di Sulemana. Pasalic viene schierato nei due di centrocampo, con al suo fianco Ederson che torna protagonista in campionato dopo un'assenza di 4 partite.
Formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; K. Sulemana. All. Juric
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
I precedenti
Dopo essere rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A contro l'Atalanta (2 vittorie, 4 pareggi), il Como ha perso due delle ultime tre sfide (1 vittoria) contro la Dea nella massima serie; i lariani potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi in A per la prima volta dal 1985.
Gli incroci al New Balance Arena
Entrambe le sconfitte subite dall'Atalanta nei 10 match casalinghi giocati contro il Como in Serie A sono arrivate nel girone d'andata: 0-2 nella prima sfida in assoluto tra le due squadre nel 1949 e 2-3 nell'ultima del 24 settembre 2024. Nel mezzo, otto match senza sconfitte da parte dei nerazzurri (4 vittorie, 4 pareggi).
Atalanta imbattuta in questa Serie A
L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Juventus e Cremonese, a non avere ancora perso in questo campionato - due vittorie e tre pareggi per i bergamaschi. La Dea potrebbe restare imbattuta nelle prime sei gare giocate di un torneo di Serie A soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo il 2000/01 (4 vittorie, 2 pareggi) e il 2022/23 (4 vittorie, 2 pareggi).
La Dea non perde da maggio
Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (7 vittorie, 4 pareggi) di Serie A - quella per 2-3 in casa lo scorso maggio contro il Parma - trovando sempre il gol in ciascuna di queste (25 reti nel periodo, per una media di 2.1 a match).
L'Atalanta fatica in casa
Archiviato il successo casalingo per 4-1 contro il Lecce, l'Atalanta potrebbe vincere due match interni di fila per la prima volta nell'anno solare 2025 in Serie A, mentre, in generale, per la prima volta da ottobre-dicembre 2024, quando i bergamaschi infilarono una serie di sei vittorie casalinghe consecutive nel torneo.
Il rendimento del Como nei derby lombardi
Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi disputati da quando è tornato in Serie A (2024/25): il primo di questi proprio contro l'Atalanta nella gara di andata dello scorso campionato (3-2) e il secondo sul campo del Monza per 3-1 ad aprile; due pareggi e cinque sconfitte chiudono il parziale.
Como squadra da trasferta
Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte (1 pareggio, 1 sconfitta) di campionato - il doppio rispetto ai successi conquistati in tutte le precedenti 15 gare esterne disputate dal suo ritorno in Serie A (2 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte). Nel periodo (dallo scorso aprile), soltanto il Milan ha strappato più vittorie (cinque) lontano da casa nel torneo rispetto ai lariani (quattro appunto, come Roma, Atalanta, Napoli e Lazio).
Come giocano le due squadre
Il Como è la squadra che conta il più alto numero di recuperi offensivi in questa Serie A: ben 46 nelle prime cinque giornate del torneo, ovvero più del doppio rispetto a quelli effettuati dall'Atalanta (22); tuttavia, i bergamaschi, a differenza dei lariani, hanno già segnato un gol a seguito di questa azione di gioco, proprio nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus, con Kamaldeen Sulemana.
I numeri di Krstovic con la nuova maglia
Nikola Krstovic ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) nelle prime cinque partite di questo campionato; l'attaccante montenegrino potrebbe diventare il primo giocatore a partecipare a più di cinque marcature nelle prime sei gare in assoluto con la maglia dell'Atalanta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05).
Inizio di stagione super per Nico Paz
Nico Paz (3+3) è soltanto uno dei tre centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei in corso a contare almeno tre gol e tre assist all'attivo, assieme a Can Uzun (5G+3A) e Arda Güler (3G+3A). Inoltre, l'argentino è uno dei due calciatori con più conclusioni tentate in questa Serie A, proprio al pari del suo avversario di giornata Nikola Krstovic: 18 entrambi.