Le parole a Sky Sport dell'Amministratore Delegato dell'Atalanta: "A livello di motivazioni e di carattere l'Atalanta non è mai mancata. È vero che siamo in emergenza, speriamo di recuperare durante la sosta più giocatori possibili. Stasera sarà molto complicata, speriamo di fare una buona gara. Siamo molto contenti di Juric. L'Atalanta ogni anno deve saper ripartire, a maggior ragione dopo un cambio epocale per la nostra storia, avendo avuto un grande allenatore per tanti anni. Sappiamo quanto l'Atalanta e Gasperini siano cresciuti, un cambio così comporta delle novità, però quello che l'Atalanta ha sempre fatto è lavorare per cercare di ottenere il massimo in ogni partita. Non porsi degli obiettivi, ma essere sempre l'Atalanta, quindi dare sempre il meglio. Ogni stagione la squadra è stata in grado di ripartire, anche da giocatori nuovi, quest'anno anche da un mister e da uno staff totalmente nuovo".